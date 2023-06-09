Как приготовить ребрышки, чтобы мясо было сочным и мягким: кулинары советуют добавить лимонный сок и соевый соус
Свиные ребрышки – идеальный продукт, который может быть альтернативой шашлыкам. Для того, чтобы мясо было мягким, кулинары советуют их хорошо замариновать на ночь в специях, с лимонным соком и соевым соусом.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом мягких и сочных ребрышек, которые готовятся с сливовым вареньем, соевым соусом и лимонным соком.
Ингредиенты:
- ребра – 1 кг
- масло растительное
- специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.
- лимонный сок – 30 мл
- соевый соус – 15 мл
- сливовое варенье – 75 г
- имбирь – 15 г
Способ приготовления:
1. Свиньи ребра помойте, почистите от лишнего, порежьте порционно по 1-2 косточке. Хорошо смажьте растительным маслом.
2. Специи смешайте до однородности, обваляйте хорошо ребра в смеси со всех сторон и замаринуйте, лучше на ночь.
3. Далее выложите ребра в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикройте фольгой и запекайте в разогретой до 160 С духовке 2 часа.
4. Соус: в сливовое варенье добавьте лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешайте, лучш перебейте блендером.
5. Достаньте ребра, снимите верхнюю фольгу, смажьте их соусом и поставьте в духовку еще на 15 минут при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: