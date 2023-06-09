Свиные ребрышки – идеальный продукт, который может быть альтернативой шашлыкам. Для того, чтобы мясо было мягким, кулинары советуют их хорошо замариновать на ночь в специях, с лимонным соком и соевым соусом.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом мягких и сочных ребрышек, которые готовятся с сливовым вареньем, соевым соусом и лимонным соком.

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Ингредиенты:

ребра – 1 кг

масло растительное

специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.

лимонный сок – 30 мл

соевый соус – 15 мл

сливовое варенье – 75 г

имбирь – 15 г

Способ приготовления:

1. Свиньи ребра помойте, почистите от лишнего, порежьте порционно по 1-2 косточке. Хорошо смажьте растительным маслом.

2. Специи смешайте до однородности, обваляйте хорошо ребра в смеси со всех сторон и замаринуйте, лучше на ночь.

3. Далее выложите ребра в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикройте фольгой и запекайте в разогретой до 160 С духовке 2 часа.

4. Соус: в сливовое варенье добавьте лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешайте, лучш перебейте блендером.

5. Достаньте ребра, снимите верхнюю фольгу, смажьте их соусом и поставьте в духовку еще на 15 минут при 180 С.

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