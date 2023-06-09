Как приготовить ребрышки, чтобы мясо было сочным и мягким: кулинары советуют добавить лимонный сок и соевый соус

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить ребрышки, чтобы мясо было сочным и мягким: кулинары советуют добавить лимонный сок и соевый соус

Свиные ребрышки – идеальный продукт, который может быть альтернативой шашлыкам. Для того, чтобы мясо было мягким, кулинары советуют их хорошо замариновать на ночь в специях, с лимонным соком и соевым соусом.

Как вкусно приготовить свиные ребрышки

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом мягких и сочных ребрышек, которые готовятся с сливовым вареньем, соевым соусом и лимонным соком. 

Рецепт ребрышек
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Ингредиенты:

  • ребра – 1 кг
  • масло растительное 
  • специи (паприка, красный перец, чесночный порошок, сахар, соль) – по 1,5 ч. л.
  • лимонный сок – 30 мл
  • соевый соус – 15 мл
  • сливовое варенье – 75 г
  • имбирь – 15 г

Способ приготовления:

1. Свиньи ребра помойте, почистите от лишнего, порежьте порционно по 1-2 косточке. Хорошо смажьте растительным маслом.

Ребра для приготовления

2. Специи смешайте до однородности, обваляйте хорошо ребра в смеси со всех сторон и замаринуйте, лучше на ночь.

Ребра со специями

3. Далее выложите ребра в более глубокий противень на фольгу. Сверху прикройте фольгой и запекайте в разогретой до 160 С духовке 2 часа.

Сколько запекать ребрышки

4. Соус: в сливовое варенье добавьте лимонный сок, мелко тертый имбирь и соевый соус, хорошо вымешайте, лучш перебейте блендером. 

Соус к мясу

5. Достаньте ребра, снимите верхнюю фольгу, смажьте их соусом и поставьте в духовку еще на 15 минут при 180 С. 

Готовые ребрышки

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