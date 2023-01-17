Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

Традиционные сладкие рулеты очень часто готовят на бисквитном тесте. Но это достаточно долго, ведь для того, чтобы масса получилась пышной, ее нужно правильно вымешивать длительное время. Поэтому можно воспользоваться более простой идеей и сделать рулет из блинов.

Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

Ингредиенты для блинов:

  • 150 мл. молока
  • 1 яйцо
  • 25 г рисовой муки
  • 25 г кукурузного крахмала
  • 1 ч.л растительного масла
  • 1 ст.л како
  • сахарозаменитель по вкусу
  • щепотка соли
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Ингредиенты для крема:

  • 300 мл молока
  • 1 желток
  • 20 г кукурузного крахмала
  • сахарозаменитель по вкусу
  • ванилин

Способ приготовления:

Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

1. Для блинов сочетаем все ингредиенты и перемешиваем миксером (можно венчиком) до однородной консистенции без комочков.

2. Жарим на разогретой сковороде по 30-40 секунд с каждой из сторон.

Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

3. Для крема объединяем все ингредиенты, перемешиваем и ставим на средний огонь.

4. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем.

Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

5. Накрываем пленкой в контакт и даем остыть.

6. Блинчикам тоже даем остыть и собираем десерт: блин, крем, блин.

7. Закручиваем рулетиком, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

Как приготовить рулет из блинов: очень простая технология

8. Достаем и нарезаем на кусочки.

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