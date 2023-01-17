Традиционные сладкие рулеты очень часто готовят на бисквитном тесте. Но это достаточно долго, ведь для того, чтобы масса получилась пышной, ее нужно правильно вымешивать длительное время. Поэтому можно воспользоваться более простой идеей и сделать рулет из блинов.

Идея приготовления опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

150 мл. молока

1 яйцо

25 г рисовой муки

25 г кукурузного крахмала

1 ч.л растительного масла

1 ст.л како

сахарозаменитель по вкусу

щепотка соли

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Ингредиенты для крема:

300 мл молока

1 желток

20 г кукурузного крахмала

сахарозаменитель по вкусу

ванилин

Способ приготовления:

1. Для блинов сочетаем все ингредиенты и перемешиваем миксером (можно венчиком) до однородной консистенции без комочков.

2. Жарим на разогретой сковороде по 30-40 секунд с каждой из сторон.

3. Для крема объединяем все ингредиенты, перемешиваем и ставим на средний огонь.

4. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем.

5. Накрываем пленкой в контакт и даем остыть.

6. Блинчикам тоже даем остыть и собираем десерт: блин, крем, блин.

7. Закручиваем рулетиком, заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

8. Достаем и нарезаем на кусочки.

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