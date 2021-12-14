Как приготовить рыбный суп так, чтобы ели даже дети: рецепт с неожиданным ингредиентом

Рыба и все, что с ней связано, являются очень полезными продуктами. Но дети не всегда это осознают. Однако, рыбный суп таки имеет право на успех. Это удачное раскрытие вкуса и сочетание морепродукта вместе с другими овощами.

Фудблогер antoniya_velikan поделилась рецептом рыбного супа с неожиданным ингредиентом – пшеном. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

форель\треска 300 г

холодная вода – 1,5л

пшено – 200 г

картофель – 2 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

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помидор – 1\2 шт

соль, специи

Способ приготовления:

1. Кусок рыбы положить в кастрюлю и залить водой. Варить в течение 15-20 минут. После – достать рыбу из бульона.

2. Промыть пшено и насыпать в рыбный бульон. Варить на среднем огне.

3. Картофель почистить, порезать на 4 части и положить в бульон одновременно с кашей.

4. Нарезать лук и морковь. Очистить помидор от кожуры и порезать. Жарить на слабом огне до мягкости.

5. Очистить рыбу от костей и нарезать.

6. Когда картофель будет готов, достать его из бульона и растолочь. После – снова положить в бульон.

7. Вместе с картофелем положить зажарку и рыбу.

8. Добавить специи и варить еще 5-10 минут.

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