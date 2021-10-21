Как приготовить рыбу, чтобы она оставалась полезной: простой способ

Рыбу можно приготовить совершенно разными способами. Но каждый из них имеет свои особенности – из-за разнообразной термической обработки продукт не всегда сохраняет свои полезные свойства. Лучшим вариантом является запекание – блюдо получается питательным и сочетается с любым гарниром.

Как вкусно и полезно запечь скумбрию, рассказала фудблогер ya_xudnu на своей странице в Instagram. Рыба получается пряной и вовсе нежирной. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина.

Ингредиенты:

скумбрия сырая без костей – 965 г (это три полностью очищенные рыбы)

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соль обычная – 8 г

чеснок сухой – 9 г

перец черный молотый – 2 г

перец белый молотый – 2 г

паприка молотая – 2 г

стевия сухая – 4 г

лимонный сок – 10 г

укроп свежий – 20 г

кинза свежая – 20 г

лавровый лист сухой – 2 г

тимьян сухой – 2 г

Способ приготовления:

Вынуть из рыбы все косточки. Специи: соль, чеснок, два перца, паприку и стевию смешать. Этой смесью посыпать скумбрию со всех сторон. Сбрызнуть лимонным соком всю поверхность. Сложить половинки друг к другу внутренней стороной, между ними положить свежую зелень. Перевязать нитками. На противень с тимьяном и лавровым листом выложить рыбу. Поставить в духовку на малый огонь на один час. Снять нитку и нарезать порционными кусочками.

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