Как приготовить рыбу, чтобы она оставалась полезной: простой способ

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
2,5 т.
Как приготовить рыбу, чтобы она оставалась полезной: простой способ

Рыбу можно приготовить совершенно разными способами. Но каждый из них имеет свои особенности – из-за разнообразной термической обработки продукт не всегда сохраняет свои полезные свойства. Лучшим вариантом является запекание – блюдо получается питательным и сочетается с любым гарниром.

Как вкусно и полезно запечь скумбрию, рассказала фудблогер ya_xudnu на своей странице в Instagram. Рыба получается пряной и вовсе нежирной. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина.

Как вкусно и полезно запечь скумбрию

Ингредиенты:

  • скумбрия сырая без костей – 965 г (это три полностью очищенные рыбы)

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  • соль обычная – 8 г

  • чеснок сухой – 9 г

  • перец черный молотый – 2 г

  • перец белый молотый – 2 г

  • паприка молотая – 2 г

  • стевия сухая – 4 г

  • лимонный сок – 10 г

  • укроп свежий – 20 г

  • кинза свежая – 20 г

  • лавровый лист сухой – 2 г

  • тимьян сухой – 2 г

Рыбный стейк

Способ приготовления:

  1. Вынуть из рыбы все косточки.

  2. Специи: соль, чеснок, два перца, паприку и стевию смешать.

  3. Этой смесью посыпать скумбрию со всех сторон.

  4. Сбрызнуть лимонным соком всю поверхность.

  5. Сложить половинки друг к другу внутренней стороной, между ними положить свежую зелень.

  6. Перевязать нитками.

  7. На противень с тимьяном и лавровым листом выложить рыбу.

  8. Поставить в духовку на малый огонь на один час.

  9. Снять нитку и нарезать порционными кусочками.

Рыба в запеченном и сыром виде

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