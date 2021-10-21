Как приготовить рыбу, чтобы она оставалась полезной: простой способ
Рыбу можно приготовить совершенно разными способами. Но каждый из них имеет свои особенности – из-за разнообразной термической обработки продукт не всегда сохраняет свои полезные свойства. Лучшим вариантом является запекание – блюдо получается питательным и сочетается с любым гарниром.
Как вкусно и полезно запечь скумбрию, рассказала фудблогер ya_xudnu на своей странице в Instagram. Рыба получается пряной и вовсе нежирной. Идеальный вариант для сытного обеда или ужина.
Ингредиенты:
скумбрия сырая без костей – 965 г (это три полностью очищенные рыбы)
соль обычная – 8 г
чеснок сухой – 9 г
перец черный молотый – 2 г
перец белый молотый – 2 г
паприка молотая – 2 г
стевия сухая – 4 г
лимонный сок – 10 г
укроп свежий – 20 г
кинза свежая – 20 г
лавровый лист сухой – 2 г
тимьян сухой – 2 г
Способ приготовления:
Вынуть из рыбы все косточки.
Специи: соль, чеснок, два перца, паприку и стевию смешать.
Этой смесью посыпать скумбрию со всех сторон.
Сбрызнуть лимонным соком всю поверхность.
Сложить половинки друг к другу внутренней стороной, между ними положить свежую зелень.
Перевязать нитками.
На противень с тимьяном и лавровым листом выложить рыбу.
Поставить в духовку на малый огонь на один час.
Снять нитку и нарезать порционными кусочками.
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