Как приготовить рыбу так, чтобы ее ели даже дети: вкусный рецепт

Рыба – это продукт питания, который нужно уметь правильно готовить. В противном случае на столе будет не слишком душистое и странное по консистенции блюдо.

Фудблогер Тамара Лозинская в своем Instagram рассказала, как приготовить рыбу так, чтобы блюдо было вкусным, но не имело характерного запаха. Кроме того, она также рассказала, какой именно вид рыбы лучше выбрать для приготовления.

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Ингредиенты для рыбы

Рыба тилапия – 4 шт

Соль

Перец

Мука

Ингредиенты для зажарки

Морковь

Лук

Ингредиенты для заливки

Сладкий перец – 1 шт

Помидор – 1-2 шт

Укроп

Чеснок – 2-4 зубчика

Любимые специи

Сливки – 100 мл

Способ приготовления

1. Рыбу нарезаем на одинаковые куски, добавляем соль, перец, откладываем в сторону. Лучше всего для этого рецепта подходит тилапия.

2. Обваливаем рыбу в муке и обжариваем в растительном масле со всех сторон до образования корочки.

3. Выкладываем часть рыбы на противень, сверху выкладываем слой зажарки из моркови и лука, и повторяем эти действия, пока ингредиенты не закончатся.

4. Все ингредиенты для заливки взбиваем в блендере.

5. Заливаем рыбу заливкой и отправляем в духовку на 30-40 минут при 170 градусах.

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