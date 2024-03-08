Видео дня
Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке
И хотя весна еще не радует своими первыми солнечными лучиками, организм уже требует приготовить его вкусным и легким салатом.
Пожалуй, фудблогер с ником fasting_marafon также придерживается этого мнения, ведь именно она в своем Instagram опубликовала рецепт весеннего салата. Кстати, этот рецепт совсем не навредит фигуре.
Ингредиенты
- Капуста пекинская – 150 гр
- Огурец – 150 гр
- Куриное филе – 150 гр
- Куриные яйца – 3 шт
- Консервированный горошек – 100 гр
- Сметана – 3 ст.л. +1 ч.л. горчицы
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Капусту промываем, высушиваем бумажными полотенцами и мелко шинкуем.
2. Филе отвариваем в подсоленной воде, охлаждаем, разделяем на волокна.
3. Добавляем нарезанный огурец, горошек и яйца. Перемешиваем.
4. Сметану смешиваем с горчицей и заправляем салат.
На OBOZ.UA можно найти много других рецептов салатов: