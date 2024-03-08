Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
84
Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке

И хотя весна еще не радует своими первыми солнечными лучиками, организм уже требует приготовить его вкусным и легким салатом.

Пожалуй, фудблогер с ником fasting_marafon также придерживается этого мнения, ведь именно она в своем Instagram опубликовала рецепт весеннего салата. Кстати, этот рецепт совсем не навредит фигуре.

Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке

Ингредиенты

  • Капуста пекинская – 150 гр
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  • Огурец – 150 гр
  • Куриное филе – 150 гр
  • Куриные яйца – 3 шт
  • Консервированный горошек – 100 гр
  • Сметана – 3 ст.л. +1 ч.л. горчицы
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Капусту промываем, высушиваем бумажными полотенцами и мелко шинкуем.

Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке

2. Филе отвариваем в подсоленной воде, охлаждаем, разделяем на волокна.

3. Добавляем нарезанный огурец, горошек и яйца. Перемешиваем.

Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке

4. Сметану смешиваем с горчицей и заправляем салат.

Как приготовить салат из пекинской капусты, чтобы он понравился всем: секрет в заправке

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