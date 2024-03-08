И хотя весна еще не радует своими первыми солнечными лучиками, организм уже требует приготовить его вкусным и легким салатом.

Пожалуй, фудблогер с ником fasting_marafon также придерживается этого мнения, ведь именно она в своем Instagram опубликовала рецепт весеннего салата. Кстати, этот рецепт совсем не навредит фигуре.

Ингредиенты

Капуста пекинская – 150 гр

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Огурец – 150 гр

Куриное филе – 150 гр

Куриные яйца – 3 шт

Консервированный горошек – 100 гр

Сметана – 3 ст.л. +1 ч.л. горчицы

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Капусту промываем, высушиваем бумажными полотенцами и мелко шинкуем.

2. Филе отвариваем в подсоленной воде, охлаждаем, разделяем на волокна.

3. Добавляем нарезанный огурец, горошек и яйца. Перемешиваем.

4. Сметану смешиваем с горчицей и заправляем салат.

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