Вкусный салат из пекинской капусты: простой и бюджетный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Вкусный салат из пекинской капусты: простой и бюджетный рецепт

Пекинская капуста всегда есть в свободном доступе, поэтому салаты на основе этого овоща будут актуальны в любой сезон. С пекинской капустой удачно сочетаются практически все продукты: овощи, куриное филе, крабовые палочки, тунец и даже колбаса. Выходит очень сытно, вкусно и главное – бюджетно.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом простого салата из пекинской капусты.

Рецепт салата из пекинской капусты

Ингредиенты:

  • пекинская капуста

  • кукуруза консервированная

  • куриное филе

  • помидор

  • яйца

Салат из пекинской капусты
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Соус:

  • сметана

  • дижонская горчица

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе и яйца предварительно отварить. Охладить и нарезать.

Салат с куриным филе и яйцами

2. Нарезать капусту и помидор.

3. Смешать все необходимые ингредиенты.

Соус для салата вместо майонеза

4. Смешать ингредиенты для соуса. Заправить салат.

5. По желанию дополнить блюдо солью и перцем.

Бюджетный салат из пекинской капусты

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