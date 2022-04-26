Пекинская капуста всегда есть в свободном доступе, поэтому салаты на основе этого овоща будут актуальны в любой сезон. С пекинской капустой удачно сочетаются практически все продукты: овощи, куриное филе, крабовые палочки, тунец и даже колбаса. Выходит очень сытно, вкусно и главное – бюджетно.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом простого салата из пекинской капусты.

Ингредиенты:

пекинская капуста

кукуруза консервированная

куриное филе

помидор

яйца

Видео дня

Соус:

сметана

дижонская горчица

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе и яйца предварительно отварить. Охладить и нарезать.

2. Нарезать капусту и помидор.

3. Смешать все необходимые ингредиенты.

4. Смешать ингредиенты для соуса. Заправить салат.

5. По желанию дополнить блюдо солью и перцем.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: