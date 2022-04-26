Вкусный салат из пекинской капусты: простой и бюджетный рецепт
Пекинская капуста всегда есть в свободном доступе, поэтому салаты на основе этого овоща будут актуальны в любой сезон. С пекинской капустой удачно сочетаются практически все продукты: овощи, куриное филе, крабовые палочки, тунец и даже колбаса. Выходит очень сытно, вкусно и главное – бюджетно.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом простого салата из пекинской капусты.
Ингредиенты:
пекинская капуста
кукуруза консервированная
куриное филе
помидор
яйца
Соус:
сметана
дижонская горчица
соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе и яйца предварительно отварить. Охладить и нарезать.
2. Нарезать капусту и помидор.
3. Смешать все необходимые ингредиенты.
4. Смешать ингредиенты для соуса. Заправить салат.
5. По желанию дополнить блюдо солью и перцем.
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