Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера

Никогда не помешает иметь в своем арсенале много рецептов приготовления вкусного мяса. Особенно, если речь идет о курином мясе, которое является полезным и диетическим.

Вот, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram поделилась пикантным и сочным рецептом, который точно запомнится и понравится всем.

Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера

Ингредиенты для шаурмы

  • Куриное бедро – 5-6 шт
  • Лук – 1 шт
  • Картофель – 1 шт

Ингредиенты для маринада

  • Греческий йогурт – 2 ст.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Хлопья чили – ⅓ ч.л.
  • Сванская соль – 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец
  • Чеснок – 5 зубцов
  • Сок ½ лимона

Ингредиенты для глазури

  • Сливочное масло растопленное – 60 гр
  • Цедра ½ лимона
  • Сок ½ лимона
  • Петрушка или кинза – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. К мясу добавить все ингредиенты маринада. Накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30 мин.

Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера

2. На деревянные или металлические шпажки нанизать ½ лука, добавить мясо и снова лук.

3. На картофеле срезать одну сторону и поставить на нее шпажки с мясом.

Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера

4. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 мин.

5. Масло растопить, добавить все ингредиенты глазури и смазать мясо.

Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера

6. Отправить снова в духовку на 10 мин.

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