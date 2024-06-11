Никогда не помешает иметь в своем арсенале много рецептов приготовления вкусного мяса. Особенно, если речь идет о курином мясе, которое является полезным и диетическим.

Вот, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram поделилась пикантным и сочным рецептом, который точно запомнится и понравится всем.

Ингредиенты для шаурмы

Куриное бедро – 5-6 шт

Лук – 1 шт

Картофель – 1 шт

Ингредиенты для маринада

Греческий йогурт – 2 ст.л.

Паприка – 1 ч.л.

Хлопья чили – ⅓ ч.л.

Сванская соль – 1 ч.л.

Соль

Перец

Чеснок – 5 зубцов

Сок ½ лимона

Ингредиенты для глазури

Сливочное масло растопленное – 60 гр

Цедра ½ лимона

Сок ½ лимона

Петрушка или кинза – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. К мясу добавить все ингредиенты маринада. Накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30 мин.

2. На деревянные или металлические шпажки нанизать ½ лука, добавить мясо и снова лук.

3. На картофеле срезать одну сторону и поставить на нее шпажки с мясом.

4. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 мин.

5. Масло растопить, добавить все ингредиенты глазури и смазать мясо.

6. Отправить снова в духовку на 10 мин.

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