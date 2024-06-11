Как приготовить самую сочную куриную шаурму: советы известного фудблогера
Никогда не помешает иметь в своем арсенале много рецептов приготовления вкусного мяса. Особенно, если речь идет о курином мясе, которое является полезным и диетическим.
Вот, например, фудблогер Ольга Рябенко в Instagram поделилась пикантным и сочным рецептом, который точно запомнится и понравится всем.
Ингредиенты для шаурмы
- Куриное бедро – 5-6 шт
- Лук – 1 шт
- Картофель – 1 шт
Ингредиенты для маринада
- Греческий йогурт – 2 ст.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Хлопья чили – ⅓ ч.л.
- Сванская соль – 1 ч.л.
- Соль
- Перец
- Чеснок – 5 зубцов
- Сок ½ лимона
Ингредиенты для глазури
- Сливочное масло растопленное – 60 гр
- Цедра ½ лимона
- Сок ½ лимона
- Петрушка или кинза – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. К мясу добавить все ингредиенты маринада. Накрыть пленкой и оставить мариноваться на 30 мин.
2. На деревянные или металлические шпажки нанизать ½ лука, добавить мясо и снова лук.
3. На картофеле срезать одну сторону и поставить на нее шпажки с мясом.
4. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 40 мин.
5. Масло растопить, добавить все ингредиенты глазури и смазать мясо.
6. Отправить снова в духовку на 10 мин.
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