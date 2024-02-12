Рогалики – это излюбленный десерт с детства. Однако довольно часто случается так, что приготовленные рогалики получаются сухими и забитыми.

Как приготовить тесто для рогаликов, чтобы оно получилось нежным и рыхлым, рассказала фудблогерка с ником oliakobyk. Также в своем Instagram она опубликовала подробный рецепт.

Ингредиенты

Дрожжи – 50 гр

Молоко – 100 мл

Сметана – 100 гр

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Маргарин – 125 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 1 ч.л.

Мука – 800 гр

Сахарная пудра

Повидло для начинки

Способ приготовления

1. В емкости смешиваем теплое молоко, немного сахара и дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут.

2. Добавляем яйца, сметану и натираем маргарин.

3. Добавляем муку и замешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 20 минут.

4. Раскатываем тесто, вырезаем треугольники и выкладываем повидло.

5. Выкладываем рогалики на противень и оставляем на несколько минут, чтобы подошли.

6. Выпекаем в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

7. Присыпаем сахарной пудрой.

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