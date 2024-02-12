Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста
Рогалики – это излюбленный десерт с детства. Однако довольно часто случается так, что приготовленные рогалики получаются сухими и забитыми.
Как приготовить тесто для рогаликов, чтобы оно получилось нежным и рыхлым, рассказала фудблогерка с ником oliakobyk. Также в своем Instagram она опубликовала подробный рецепт.
Ингредиенты
- Дрожжи – 50 гр
- Молоко – 100 мл
- Сметана – 100 гр
- Маргарин – 125 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 1 ч.л.
- Мука – 800 гр
- Сахарная пудра
- Повидло для начинки
Способ приготовления
1. В емкости смешиваем теплое молоко, немного сахара и дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут.
2. Добавляем яйца, сметану и натираем маргарин.
3. Добавляем муку и замешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 20 минут.
4. Раскатываем тесто, вырезаем треугольники и выкладываем повидло.
5. Выкладываем рогалики на противень и оставляем на несколько минут, чтобы подошли.
6. Выпекаем в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.
7. Присыпаем сахарной пудрой.
Также на OBOZ.UA можно встретить многие другие рецепты десертов: