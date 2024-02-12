Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

Рогалики – это излюбленный десерт с детства. Однако довольно часто случается так, что приготовленные рогалики получаются сухими и забитыми.

Как приготовить тесто для рогаликов, чтобы оно получилось нежным и рыхлым, рассказала фудблогерка с ником oliakobyk. Также в своем Instagram она опубликовала подробный рецепт.

Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

Ингредиенты

  • Дрожжи – 50 гр
  • Молоко – 100 мл
  • Сметана – 100 гр
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  • Маргарин – 125 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Мука – 800 гр
  • Сахарная пудра
  • Повидло для начинки

Способ приготовления

1. В емкости смешиваем теплое молоко, немного сахара и дрожжи. Хорошо перемешиваем и оставляем на 5 минут.

Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

2. Добавляем яйца, сметану и натираем маргарин.

Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

3. Добавляем муку и замешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 20 минут.

Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

4. Раскатываем тесто, вырезаем треугольники и выкладываем повидло.

Как приготовить самые нежные рогалики с повидлом: рецепт удачного теста

5. Выкладываем рогалики на противень и оставляем на несколько минут, чтобы подошли.

6. Выпекаем в духовке 20 минут при температуре 180 градусов.

7. Присыпаем сахарной пудрой.

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