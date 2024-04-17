Готовя жареный картофель, важно сохранить баланс между хрустящей корочкой снаружи и мягкой серединкой овоща. Только в таком случае можно говорить о том, что жареный картофель приготовлен правильно.

Но добиться такого эффекта бывает достаточно сложно. В результате картофель получается либо пересушенный, либо наоборот, более похож на вареный, без хрустящей корочки, которая является основной изюминкой блюда. Оказывается, чтобы приготовить идеальный жареный картофель нужно добавить только один ингредиент. Какой именно, разбирался Mirror, опираясь на лайфхак известной экспертки Оли Брэндон, которую она опубликовала в TikTok.

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По словам эксперта, не нужно менять рецепт, по которому вы привыкли готовить жареный картофель. Для того чтобы усовершенствовать его, а картофель сделать хрустящим снаружи и мягким изнутри, нужно добавить только один ингредиент. Речь идет об обычной пищевой соде.

Только одна ложка этого ингредиента создаст настоящие чудеса из обычного картофеля. Ее нужно добавить в кипяток, в котором варится картофель, который затем будет обжарен до золотистой корочки. Благодаря этому лайфхаку повышается уровень pH кипятка, из-за чего картофель становится более пригоден для предстоящей обжарки.

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