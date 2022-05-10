Как приготовить шарлотку с ревенем: рецепт вкуснейшей сезонной выпечки
Сезон ревеня в самом разгаре. И лучше всего не терять времени и приготовить что-нибудь вкусненькое из этого сезонного растения. К примеру, шарлотку, которая получается очень легкой, воздушной и с легкой приятной кислинкой.
Фудблогер, кондитер Лилия Цвит на своем Youtube-канале поделилась рецептом шарлотки с ревенем. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).
Ингредиенты:
Начинка:
ревень – 500 г
кисель – 1 п (40 г)
сахар для посыпки – 2 ст. л.
Тесто:
яйца – 6 шт
сахар – 200 г
ван.сахар – 16 г
мука – 200 г
разрыхлитель – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Порезать ревень небольшими кусками.
2. Посыпать ревень кисилем или крахмалом. Перемешать.
3. Дальше приготовить тесто. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до устойчивой пышной массы.
4. К яйцам добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать тесто до однородности.
5. Форму смазать маслом и застелить пергаментом. Выложить на дно ревень.
6. Посыпать сахаром.
7. Вылить тесто.
8. Выпекать при температуре 170 градусов примерно 1 час.
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