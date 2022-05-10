Сезон ревеня в самом разгаре. И лучше всего не терять времени и приготовить что-нибудь вкусненькое из этого сезонного растения. К примеру, шарлотку, которая получается очень легкой, воздушной и с легкой приятной кислинкой.

Фудблогер, кондитер Лилия Цвит на своем Youtube-канале поделилась рецептом шарлотки с ревенем. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

Начинка:

ревень – 500 г

кисель – 1 п (40 г)

сахар для посыпки – 2 ст. л.

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Тесто:

яйца – 6 шт

сахар – 200 г

ван.сахар – 16 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Порезать ревень небольшими кусками.

2. Посыпать ревень кисилем или крахмалом. Перемешать.

3. Дальше приготовить тесто. Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром до устойчивой пышной массы.

4. К яйцам добавить просеянную муку и разрыхлитель. Перемешать тесто до однородности.

5. Форму смазать маслом и застелить пергаментом. Выложить на дно ревень.

6. Посыпать сахаром.

7. Вылить тесто.

8. Выпекать при температуре 170 градусов примерно 1 час.

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