Как приготовить шашлык из баранины, телятины и печени: самые простые рецепты

Лето – однозначно сезон шашлыка, но не стоит забывать, что в этом деле в первую очередь нужно – правильно выбрать мясо, а также замариновать так, чтобы было вкусно. Но, если вы выбрали например, баранину или телятину – будьте готовы к сложностям.

Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько рецептов шашлыка из баранины, телятины, а также печени по которым они получатся вкусными.

1. Шашлык из баранины

Как вкусно приготовить шашлык из баранины

Самое важное – нужно брать исключительно молодое мясо и мариновать около 2-4 часов, а если же баранина старая – лучше оставить на сутки в маринаде.

Как выбрать:

Всегда ориентируйтесь на цвет: чем он темнее значит это было старое животное. Также ни в коем случае мясо не должно быть ни липким, ни покрытым слизью или кровью.

Как подготовить мясо для шашлыка:

Очистите баранину от сухожилий и пленок. Нарежьте одинаковыми кусочками.

Как замариновать:

Ингредиенты для винного маринада:

лук – 1 кг

соль и приправы для шашлыка — по вкусу

белое сухое вино – 800 мл

Способ приготовления:

Лук нарежьте полукольцами, добавьте приправы и соль. Все хорошо размешайте руками и добавьте вино. Оставьте мариноваться минимум на 2-4 часа, лучше на сутки.

Как пожарить шашлык из баранины:

Мясо нанижите на шампуры так, чтобы они не были близко друг к другу и могли прожариться со всех сторон, когда угли покроются белым пеплом, выложите мясо на мангал и переворачивайте каждые 2-3 минуты. Шашлык готовится минут 15-20. Чтобы проверить готовность – надрежьте мясо, из готового, хорошо прожаренного мяса выступит прозрачный сок. А вот если жидкость красного цвета – значит нужно еще подержать шашлык над углями до готовности.

Сметанный соус:

сметана – 1800 г

петрушка – 1 пучок

зира – 1 ч. л.

сок лайма – 1 ст. л.

соль – по вкусу

Все ингредиенты смешаем в блендере. Добавляем сок лайма и измельченную зелень.

2. Шашлык из телятины

Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Как выбрать мясо:

В первую очередь мясо должно быть нежно-розового цвета и иметь воздушную текстуру, а также:

в нем должны практически отсутствовать прожилки и жир

цвет хорошей говядины от нежно-розового до насыщенно красного цвета.

структура должна быть однородной

Как подготовить мясо для шашлыка:

Порежьте мясо на средние, одинаковые кусочки. Очистите от жира, если есть и сухожилий.

Как замариновать:

Маринад с минеральной водой и луком

Ингредиенты:

вода минеральная – 1,5 л

лук – 1-2 шт.

лимон – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

петрушка – 2 пучка

Способ приготовления:

Порезанное мясо сложить в большую емкость, залить водой, лук нарежьте полукольцами и добавьте туда же. Петрушку не резать, а просто выложить на мясо, посолить, поперчить. Добавить сок одного лимона, накрыть крышкой или пищевой пленкой и отправить мариноваться на часа 3-4.

Как пожарить шашлык из телятины:

Мясо нанизать вместе с луком, пожарить на углях до готовности – около 15 минут. Готовность проверьте ножом, если сок выступит кровяной – шашлык еще не приготовился.

Пряный ​​​​​соус

Кинза или кориандр – 1 пучок

Чеснок – 1 зуб.

Соль – 1 щепотка

Томатный соус – 0,5 л

Смешать все ингредиенты в блендере или просто ножом все хорошо измельчить, посолить, поперчить и залить томатным соусом.

3. Печеночный шашлык с салом

Шашлык из печени

​​​​​​​Как выбрать печень:

Она должна быть приятного цвета спелой черешни, пленка на ней должна хорошо отделяться. Обратите внимание на запах, он должен быть свежим.

Как подготовить печень для шашлыка:

Хорошо ее помойте, очистите от пленки. Порежьте на одинаковые кусочки печень и сало.

Сметанный маринад для печени:

сметана – 300-400 г

лук – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Готовую печень и сало маринуем в сметане с луком около 30-40 минут и можно жарить.

Как пожарить шашлык из печени:

Нанизать на шампуры печень и сало, отправить жарится где-то на минут 10, он очень быстро готовится.

Отличным соусом для такого шашлыка будет – сметана с кинзой.

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