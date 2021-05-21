Как приготовить шашлык из баранины, телятины и печени: самые простые рецепты

Лето – однозначно сезон шашлыка, но не стоит забывать, что в этом деле в первую очередь нужно – правильно выбрать мясо, а также замариновать так, чтобы было вкусно. Но, если вы выбрали например, баранину или телятину – будьте готовы к сложностям.
Редакция FoodOboz подготовила для вас несколько рецептов шашлыка из баранины, телятины, а также печени по которым они получатся вкусными.
1. Шашлык из баранины
Самое важное – нужно брать исключительно молодое мясо и мариновать около 2-4 часов, а если же баранина старая – лучше оставить на сутки в маринаде.
Как выбрать:
Всегда ориентируйтесь на цвет: чем он темнее значит это было старое животное.
Также ни в коем случае мясо не должно быть ни липким, ни покрытым слизью или кровью.
Как подготовить мясо для шашлыка:
Очистите баранину от сухожилий и пленок.
Нарежьте одинаковыми кусочками.
Как замариновать:
Ингредиенты для винного маринада:
лук – 1 кг
соль и приправы для шашлыка — по вкусу
белое сухое вино – 800 мл
Способ приготовления:
Лук нарежьте полукольцами, добавьте приправы и соль.
Все хорошо размешайте руками и добавьте вино.
Оставьте мариноваться минимум на 2-4 часа, лучше на сутки.
Как пожарить шашлык из баранины:
Мясо нанижите на шампуры так, чтобы они не были близко друг к другу и могли прожариться со всех сторон, когда угли покроются белым пеплом, выложите мясо на мангал и переворачивайте каждые 2-3 минуты.
Шашлык готовится минут 15-20. Чтобы проверить готовность – надрежьте мясо, из готового, хорошо прожаренного мяса выступит прозрачный сок. А вот если жидкость красного цвета – значит нужно еще подержать шашлык над углями до готовности.
Сметанный соус:
сметана – 1800 г
петрушка – 1 пучок
зира – 1 ч. л.
сок лайма – 1 ст. л.
соль – по вкусу
Все ингредиенты смешаем в блендере. Добавляем сок лайма и измельченную зелень.
2. Шашлык из телятины
Как выбрать мясо:
В первую очередь мясо должно быть нежно-розового цвета и иметь воздушную текстуру, а также:
в нем должны практически отсутствовать прожилки и жир
цвет хорошей говядины от нежно-розового до насыщенно красного цвета.
структура должна быть однородной
Как подготовить мясо для шашлыка:
Порежьте мясо на средние, одинаковые кусочки.
Очистите от жира, если есть и сухожилий.
Как замариновать:
Маринад с минеральной водой и луком
Ингредиенты:
вода минеральная – 1,5 л
лук – 1-2 шт.
лимон – 1 шт.
соль, перец – по вкусу
петрушка – 2 пучка
Способ приготовления:
Порезанное мясо сложить в большую емкость, залить водой, лук нарежьте полукольцами и добавьте туда же.
Петрушку не резать, а просто выложить на мясо, посолить, поперчить. Добавить сок одного лимона, накрыть крышкой или пищевой пленкой и отправить мариноваться на часа 3-4.
Как пожарить шашлык из телятины:
Мясо нанизать вместе с луком, пожарить на углях до готовности – около 15 минут.
Готовность проверьте ножом, если сок выступит кровяной – шашлык еще не приготовился.
Пряный соус
Кинза или кориандр – 1 пучок
Чеснок – 1 зуб.
Соль – 1 щепотка
Томатный соус – 0,5 л
Смешать все ингредиенты в блендере или просто ножом все хорошо измельчить, посолить, поперчить и залить томатным соусом.
3. Печеночный шашлык с салом
Как выбрать печень:
Она должна быть приятного цвета спелой черешни, пленка на ней должна хорошо отделяться.
Обратите внимание на запах, он должен быть свежим.
Как подготовить печень для шашлыка:
Хорошо ее помойте, очистите от пленки.
Порежьте на одинаковые кусочки печень и сало.
Сметанный маринад для печени:
сметана – 300-400 г
лук – 2 шт.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Готовую печень и сало маринуем в сметане с луком около 30-40 минут и можно жарить.
Как пожарить шашлык из печени:
Нанизать на шампуры печень и сало, отправить жарится где-то на минут 10, он очень быстро готовится.
Отличным соусом для такого шашлыка будет – сметана с кинзой.
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