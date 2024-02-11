Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

Представляем вашему вниманию рецепт идеальных шоколадных блинов, наполненных творожным кремом с ноткой ванили, а также с ароматной клубничной начинкой, содержащей лимонную свежесть.

Рецептом этого невероятного блюда поделилась в Instagram фудблогер с ником smak_nata. Это именно то, что нужно на Масленицу.

Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

Ингредиенты для 15 блинов, диаметром 22 см

  • Яйца – 4 шт
  • Молоко 3,2% – 500 мл
  • Какао порошок – 10 гр
  • Мука – 170 гр
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  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Масло – 20 мл

Ингредиенты для крема

  • Творог 9% – 300 гр
  • Сливки 33% – 200 мл
  • Сахар – 50 гр
  • Ванилин

Ингредиенты для начинки

  • Клубника – 350 гр
  • Сахар – 30 гр
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Цедра лимона – 1 шт
  • Крахмал кукурузный – 20 гр

Способ приготовления блинов

Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

1. В миске соединяем яйца с солью.

2. Добавляем 200 мл молока и перемешиваем.

3. Добавляем просеянную муку и какао.

4. Перемешивая смесь с помощью венчика, добавляем оставшееся молоко и масло.

5. Выпекаем на хорошо разогретой сковороде.

Способ приготовления начинки

Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

1.Клубнику нарезаем кубиками, добавляем сахар и перемешиваем.

2. Как только появился сок, сливаем его в крахмал за смешиваем.

3. Клубнику отправляем на сковороду, добавляем сок лимона и доводим до кипения.

4. Через несколько минут добавляем цедру лимона и крахмал.

5. Смешиваем до загущения.

6. Даем немного остыть и отправляем в холодильник.

Способ приготовления крема

Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

1. Соединяем творог, сахар и ванилин. Взбиваем блендером до образования пастообразной массы.

2. Попробуем по вкусу и при необходимости добавляем еще сахар.

3. Добавляем сливки и взбиваем миксером до рыхлости.

Формирование блинов

Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024

1. Срезаем бока с блинов.

2. Наносим крем на одну сторону блина.

3. Выкладываем на край клубнику.

4. Сворачиваем в трубочку.

5. Убираем в холодильник на несколько часов.

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