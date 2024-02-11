Представляем вашему вниманию рецепт идеальных шоколадных блинов, наполненных творожным кремом с ноткой ванили, а также с ароматной клубничной начинкой, содержащей лимонную свежесть.

Рецептом этого невероятного блюда поделилась в Instagram фудблогер с ником smak_nata. Это именно то, что нужно на Масленицу.

Ингредиенты для 15 блинов, диаметром 22 см

Яйца – 4 шт

Молоко 3,2% – 500 мл

Какао порошок – 10 гр

Мука – 170 гр

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Соль – 1/3 ч.л.

Масло – 20 мл

Ингредиенты для крема

Творог 9% – 300 гр

Сливки 33% – 200 мл

Сахар – 50 гр

Ванилин

Ингредиенты для начинки

Клубника – 350 гр

Сахар – 30 гр

Лимонный сок – 1 ст.л.

Цедра лимона – 1 шт

Крахмал кукурузный – 20 гр

Способ приготовления блинов

1. В миске соединяем яйца с солью.

2. Добавляем 200 мл молока и перемешиваем.

3. Добавляем просеянную муку и какао.

4. Перемешивая смесь с помощью венчика, добавляем оставшееся молоко и масло.

5. Выпекаем на хорошо разогретой сковороде.

Способ приготовления начинки

1.Клубнику нарезаем кубиками, добавляем сахар и перемешиваем.

2. Как только появился сок, сливаем его в крахмал за смешиваем.

3. Клубнику отправляем на сковороду, добавляем сок лимона и доводим до кипения.

4. Через несколько минут добавляем цедру лимона и крахмал.

5. Смешиваем до загущения.

6. Даем немного остыть и отправляем в холодильник.

Способ приготовления крема

1. Соединяем творог, сахар и ванилин. Взбиваем блендером до образования пастообразной массы.

2. Попробуем по вкусу и при необходимости добавляем еще сахар.

3. Добавляем сливки и взбиваем миксером до рыхлости.

Формирование блинов

1. Срезаем бока с блинов.

2. Наносим крем на одну сторону блина.

3. Выкладываем на край клубнику.

4. Сворачиваем в трубочку.

5. Убираем в холодильник на несколько часов.

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