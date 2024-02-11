Шоколадные блины с начинкой: очень хороший рецепт на Масленицу-2024
Представляем вашему вниманию рецепт идеальных шоколадных блинов, наполненных творожным кремом с ноткой ванили, а также с ароматной клубничной начинкой, содержащей лимонную свежесть.
Рецептом этого невероятного блюда поделилась в Instagram фудблогер с ником smak_nata. Это именно то, что нужно на Масленицу.
Ингредиенты для 15 блинов, диаметром 22 см
- Яйца – 4 шт
- Молоко 3,2% – 500 мл
- Какао порошок – 10 гр
- Мука – 170 гр
- Соль – 1/3 ч.л.
- Масло – 20 мл
Ингредиенты для крема
- Творог 9% – 300 гр
- Сливки 33% – 200 мл
- Сахар – 50 гр
- Ванилин
Ингредиенты для начинки
- Клубника – 350 гр
- Сахар – 30 гр
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Цедра лимона – 1 шт
- Крахмал кукурузный – 20 гр
Способ приготовления блинов
1. В миске соединяем яйца с солью.
2. Добавляем 200 мл молока и перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку и какао.
4. Перемешивая смесь с помощью венчика, добавляем оставшееся молоко и масло.
5. Выпекаем на хорошо разогретой сковороде.
Способ приготовления начинки
1.Клубнику нарезаем кубиками, добавляем сахар и перемешиваем.
2. Как только появился сок, сливаем его в крахмал за смешиваем.
3. Клубнику отправляем на сковороду, добавляем сок лимона и доводим до кипения.
4. Через несколько минут добавляем цедру лимона и крахмал.
5. Смешиваем до загущения.
6. Даем немного остыть и отправляем в холодильник.
Способ приготовления крема
1. Соединяем творог, сахар и ванилин. Взбиваем блендером до образования пастообразной массы.
2. Попробуем по вкусу и при необходимости добавляем еще сахар.
3. Добавляем сливки и взбиваем миксером до рыхлости.
Формирование блинов
1. Срезаем бока с блинов.
2. Наносим крем на одну сторону блина.
3. Выкладываем на край клубнику.
4. Сворачиваем в трубочку.
5. Убираем в холодильник на несколько часов.
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