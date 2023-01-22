Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
93
Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией

Традиционные хинкали обычно готовят с солеными начинками. Это может быть мясо, творог или грибы. Но также можно сделать такое блюдо сладким. Для этого нужно сделать шоколадное тесто, а для начинки выбрать вишни.

Идея приготовления шоколадных хинкали опубликована на странице фудблогера Валерии с ником yummy.lera в Instagram.

Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией

Ингредиенты для теста:

Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией
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  • 165 г муки
  • 20 г какао
  • 100-110 мл воды

Ингредиенты для начинки:

Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией
  • 150 г замороженных или свежих вишен (36 шт)
  • 25 г сахара
  • 5 г кукурузного крахмала

Способ приготовления:

Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией

1. Просеиваем муку из какао и в центре делаем углубление. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое, гибкое тесто. Кладем в пакет и оставляем на 30 минут.

2. Для начинки совмещаем вишни, сахар и крахмал.

Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией

3. Делим тесто на 6 равных частей и каждую раскатываем в максимально тонкий круг.

4. В центр кладем начинку (6 вишен) и формируем хинкали. Сразу варим или замораживаем.

Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией

5. Воду доводим до кипения, опускаем хинкали и варим 5-6 минут.

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