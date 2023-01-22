Как приготовить шоколадные хинкали: делимся технологией
Традиционные хинкали обычно готовят с солеными начинками. Это может быть мясо, творог или грибы. Но также можно сделать такое блюдо сладким. Для этого нужно сделать шоколадное тесто, а для начинки выбрать вишни.
Идея приготовления шоколадных хинкали опубликована на странице фудблогера Валерии с ником yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 165 г муки
- 20 г какао
- 100-110 мл воды
Ингредиенты для начинки:
- 150 г замороженных или свежих вишен (36 шт)
- 25 г сахара
- 5 г кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. Просеиваем муку из какао и в центре делаем углубление. Постепенно добавляем воду и замешиваем мягкое, гибкое тесто. Кладем в пакет и оставляем на 30 минут.
2. Для начинки совмещаем вишни, сахар и крахмал.
3. Делим тесто на 6 равных частей и каждую раскатываем в максимально тонкий круг.
4. В центр кладем начинку (6 вишен) и формируем хинкали. Сразу варим или замораживаем.
5. Воду доводим до кипения, опускаем хинкали и варим 5-6 минут.
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