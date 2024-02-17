Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

Фондан – это популярный шоколадный десерт французского происхождения. Особенность его в том, что, при разрезе, шоколад внутри растекается – это очень вкусно. В домашних условиях вы можете сделать такое блюдо всего за 15 минут.

Идея приготовления идеального шоколадного фондана опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Очень вкусно подавать с шариком прохладного мороженого.

Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

Ингредиенты:

  • 100 г черного шоколада
  • 75 г сливочного масла
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  • 2 яйца
  • 60 г сахара
  • 50 г муки

Способ приготовления:

Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

1. Растопить масло с шоколадом (в микроволновке 1 мин или на водяной бане).

2. Дать смеси немного охладиться, взбить яйца с сахаром, добавить шоколадную массу и перемешать.

Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

3. Всыпать во все ингредиенты муку и тесто готовое.

4. Формочки для кексов (железные, силиконовые, керамические) смазать маслом.

Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

5. Обсыпать какао, выложить в формочки тесто, оставляя 1 см до краев.

6. Выпекать 5-7 минут при температуре 190 градусов.

Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается

7. Подавать в горячем виде с шариком мороженого, клюквой, мятой.

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