Фондан – это популярный шоколадный десерт французского происхождения. Особенность его в том, что, при разрезе, шоколад внутри растекается – это очень вкусно. В домашних условиях вы можете сделать такое блюдо всего за 15 минут.

Идея приготовления идеального шоколадного фондана опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Очень вкусно подавать с шариком прохладного мороженого.

Ингредиенты:

100 г черного шоколада

75 г сливочного масла

Видео дня

2 яйца

60 г сахара

50 г муки

Способ приготовления:

1. Растопить масло с шоколадом (в микроволновке 1 мин или на водяной бане).

2. Дать смеси немного охладиться, взбить яйца с сахаром, добавить шоколадную массу и перемешать.

3. Всыпать во все ингредиенты муку и тесто готовое.

4. Формочки для кексов (железные, силиконовые, керамические) смазать маслом.

5. Обсыпать какао, выложить в формочки тесто, оставляя 1 см до краев.

6. Выпекать 5-7 минут при температуре 190 градусов.

7. Подавать в горячем виде с шариком мороженого, клюквой, мятой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: