Как приготовить шоколадный фондан за 15 минут: середина растекается
Фондан – это популярный шоколадный десерт французского происхождения. Особенность его в том, что, при разрезе, шоколад внутри растекается – это очень вкусно. В домашних условиях вы можете сделать такое блюдо всего за 15 минут.
Идея приготовления идеального шоколадного фондана опубликована на странице фудблогера Виктории с ником kelbas_v в Instagram. Очень вкусно подавать с шариком прохладного мороженого.
Ингредиенты:
- 100 г черного шоколада
- 75 г сливочного масла
- 2 яйца
- 60 г сахара
- 50 г муки
Способ приготовления:
1. Растопить масло с шоколадом (в микроволновке 1 мин или на водяной бане).
2. Дать смеси немного охладиться, взбить яйца с сахаром, добавить шоколадную массу и перемешать.
3. Всыпать во все ингредиенты муку и тесто готовое.
4. Формочки для кексов (железные, силиконовые, керамические) смазать маслом.
5. Обсыпать какао, выложить в формочки тесто, оставляя 1 см до краев.
6. Выпекать 5-7 минут при температуре 190 градусов.
7. Подавать в горячем виде с шариком мороженого, клюквой, мятой.
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