Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным
Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейший, сбалансированный и полезный завтрак в виде шпинатного овсяноблина.
Его рецептом в Instagram поделилась фудблогера Лиза Глинская. Она рассказала, как из простых ингредиентов создать шедевральный завтрак.
Ингредиенты для блина
- Овсяные отруби – 20 гр
- Яйца – 2 шт
- Сметана – 1 ст.л.
- Соль
- Шпинат
- Масло
Ингредиенты для начинки
- Рыба
- Огурец
- Сливочный сыр
- Зелень
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для овсяноблина смешиваем и пробиваем блендером до образования однородной массы.
2. Разогреваем сковороду, добавляем масло, выливаем тесто и накрываем крышкой. Оставляем на 3-4 минуты. Поверхность должна стать матовой, тогда овсяноблин будет готов.
3. Перекладываем овсяноблин на тарелку. Смазываем половину овсяноблина сливочным сыром, выкладываем рыбу, а сверху – мелко нарезанный огурец с зеленью.
4. Складываем овсяноблин пополам и подаем к столу.
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