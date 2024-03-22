Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейший, сбалансированный и полезный завтрак в виде шпинатного овсяноблина.

Его рецептом в Instagram поделилась фудблогера Лиза Глинская. Она рассказала, как из простых ингредиентов создать шедевральный завтрак.

Ингредиенты для блина

Овсяные отруби – 20 гр

Яйца – 2 шт

Сметана – 1 ст.л.

Соль

Шпинат

Масло

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Ингредиенты для начинки

Рыба

Огурец

Сливочный сыр

Зелень

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для овсяноблина смешиваем и пробиваем блендером до образования однородной массы.

2. Разогреваем сковороду, добавляем масло, выливаем тесто и накрываем крышкой. Оставляем на 3-4 минуты. Поверхность должна стать матовой, тогда овсяноблин будет готов.

3. Перекладываем овсяноблин на тарелку. Смазываем половину овсяноблина сливочным сыром, выкладываем рыбу, а сверху – мелко нарезанный огурец с зеленью.

4. Складываем овсяноблин пополам и подаем к столу.

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