Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным

Сегодня предлагаем вам приготовить вкуснейший, сбалансированный и полезный завтрак в виде шпинатного овсяноблина.

Его рецептом в Instagram поделилась фудблогера Лиза Глинская. Она рассказала, как из простых ингредиентов создать шедевральный завтрак.

Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным

Ингредиенты для блина

  • Овсяные отруби – 20 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Соль
  • Шпинат
  • Масло
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Ингредиенты для начинки

  • Рыба
  • Огурец
  • Сливочный сыр
  • Зелень

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для овсяноблина смешиваем и пробиваем блендером до образования однородной массы.

Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным

2. Разогреваем сковороду, добавляем масло, выливаем тесто и накрываем крышкой. Оставляем на 3-4 минуты. Поверхность должна стать матовой, тогда овсяноблин будет готов.

3. Перекладываем овсяноблин на тарелку. Смазываем половину овсяноблина сливочным сыром, выкладываем рыбу, а сверху – мелко нарезанный огурец с зеленью.

Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным

4. Складываем овсяноблин пополам и подаем к столу.

Как приготовить шпинатный овсяноблин, чтобы он получился красивым и необыкновенно вкусным

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