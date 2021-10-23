Как приготовить скумбрию, чтобы она была полезной: советы от шеф-повара

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
5,9 т.
Как вкусно запечь скумбрию

Скумбрия – не только вкусная, но еще и очень полезная рыба, в которой много фтора, фосфора и омега-3, которые так необходимы организму. Также она обладает мощными антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами и очень легко и просто готовится, достаточно всего лишь 20 минут и вы получите вкуснейший ужин.

Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram советами и рецептом запеченной скумбрии со специями и без масла, которая получится очень сочной, нежной и вкусной.

Как вкусно приготовить скумбрию

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.

  • Паприка – 1 ч. л.

  • Перец белый – 1 ч. л.

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  • Прованские травы – 1 ч. л.

  • Молотый кориандр – 1/2 ч. л.

  • Чеснок – 3 зуб.

  • Лимон – 20 г

  • Соль – по вкусу

  • Зелень для украшения – 10 г

Способ приготовления:

  1. Помойте рыбу, разделите ее на филе.

  2. Хорошо протрите филе бумажным полотенцем.

  3. Острым ножом сделайте надрезы со стороны кожи.

  4. В отдельной миске смешайте паприку, прованские травы, белый перец, молотый кориандр.

  5. Скумбрию посолите с обеих сторон, хорошо натрите, также присыпьте специями.

  6. Застелите пергамент, выложите рыбу кожей вверх.

  7. Раздавите чеснок, положите на рыбу, лимон порежьте и также положите сверху.

  8. Отправьте противень с рыбой на 10-15 минут в духовку при 200 С.

Подавать блюдо лучше всего горячим, с овощами.

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