Как приготовить скумбрию, чтобы она была полезной: советы от шеф-повара
Скумбрия – не только вкусная, но еще и очень полезная рыба, в которой много фтора, фосфора и омега-3, которые так необходимы организму. Также она обладает мощными антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами и очень легко и просто готовится, достаточно всего лишь 20 минут и вы получите вкуснейший ужин.
Шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram советами и рецептом запеченной скумбрии со специями и без масла, которая получится очень сочной, нежной и вкусной.
Ингредиенты:
Скумбрия – 1 шт.
Паприка – 1 ч. л.
Перец белый – 1 ч. л.
Прованские травы – 1 ч. л.
Молотый кориандр – 1/2 ч. л.
Чеснок – 3 зуб.
Лимон – 20 г
Соль – по вкусу
Зелень для украшения – 10 г
Способ приготовления:
Помойте рыбу, разделите ее на филе.
Хорошо протрите филе бумажным полотенцем.
Острым ножом сделайте надрезы со стороны кожи.
В отдельной миске смешайте паприку, прованские травы, белый перец, молотый кориандр.
Скумбрию посолите с обеих сторон, хорошо натрите, также присыпьте специями.
Застелите пергамент, выложите рыбу кожей вверх.
Раздавите чеснок, положите на рыбу, лимон порежьте и также положите сверху.
Отправьте противень с рыбой на 10-15 минут в духовку при 200 С.
Подавать блюдо лучше всего горячим, с овощами.
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