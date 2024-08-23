Скумбрия является очень полезной и вкусной рыбой, в которой есть много необходимых витаминов и микроэлементов. Рыбу можно готовить по-разному – запекать с овощами, фаршировать, а также готовить на гриле.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с картофелем и майонезным соусом.

Ингредиенты:

скумбрия – 1 шт.

картофель – 600 г

лук

приправа к картофелю

Соус:

майонез или сметана – 100 г

зернистая горчица – 1 ст. л

мед – 1 ст. л

масло – 2 ст. л

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель немного отварите, выложите в форму для запекания.

2. Смешайте все для соуса.

3. На картофель выложите филе скумбрии, посыпьте специями и сверху соус.

4. Готовьте в духовке при 180 С 30 минут.

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