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Как приготовить скумбрию, чтобы рыба была сочной: самый простой рецепт
Скумбрия является очень полезной и вкусной рыбой, в которой есть много необходимых витаминов и микроэлементов. Рыбу можно готовить по-разному – запекать с овощами, фаршировать, а также готовить на гриле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с картофелем и майонезным соусом.
Ингредиенты:
- скумбрия – 1 шт.
- картофель – 600 г
- лук
- приправа к картофелю
Соус:
- майонез или сметана – 100 г
- зернистая горчица – 1 ст. л
- мед – 1 ст. л
- масло – 2 ст. л
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель немного отварите, выложите в форму для запекания.
2. Смешайте все для соуса.
3. На картофель выложите филе скумбрии, посыпьте специями и сверху соус.
4. Готовьте в духовке при 180 С 30 минут.
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