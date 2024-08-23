Как приготовить скумбрию, чтобы рыба была сочной: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Как приготовить скумбрию, чтобы рыба была сочной: самый простой рецепт

Скумбрия является очень полезной и вкусной рыбой, в которой есть много необходимых витаминов и микроэлементов. Рыбу можно готовить по-разному – запекать с овощами, фаршировать, а также готовить на гриле.

Видео дня
Как вкусно приготовить рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с картофелем и майонезным соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • скумбрия – 1 шт. 
  • картофель – 600 г
  • лук
  • приправа к картофелю

Соус: 

  • майонез или сметана – 100 г
  • зернистая горчица – 1 ст. л
  • мед – 1 ст. л
  • масло – 2 ст. л
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель немного отварите, выложите в форму для запекания.

Картофель для блюда

2. Смешайте все для соуса.

Соус для приготовления блюда

3. На картофель выложите филе скумбрии, посыпьте специями и сверху соус.

Сколько готовить рыбу

4. Готовьте в духовке при 180 С 30 минут.

Готовая рыба с овощами

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептрыба

Сейчас мы готовим

Все рецепты