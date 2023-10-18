Видео дня
Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам
Спелая и свежая свекла обладает очень нежным сладковатым вкусом, поэтому этот овощ может подойти даже для приготовления десертов. Они получатся очень вкусными и полезными.
Идея приготовления полезного десерта из свеклы опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. В массу для выпечки не нужно добавлять муку и яйца, но все равно тесто получается очень пышным.
Ингредиенты:
- свекла отварная или запеченная – 300 г.
- льняное семя – 50 г.
- овсяные хлопья – 50 г.
- кокосовая стружка
- подсластитель или мед – 1 ст.л.
- корица 1/3 ч.л. (по желанию)
- ванильный экстракт по вкусу
Способ приготовления:
1. Все сбить блендером.
2. Положить в форму, застеленную пергаментом.
3. Смесь должна быть толщиной 4-5 см.
4. Выпекать 15 минут при температуре 170 градусов.
5. Дать остыть и нарезать.
6. Еще горячим смазываем медом или яблочным джемом, посыпаем кокосовой стружкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: