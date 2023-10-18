Спелая и свежая свекла обладает очень нежным сладковатым вкусом, поэтому этот овощ может подойти даже для приготовления десертов. Они получатся очень вкусными и полезными.

Идея приготовления полезного десерта из свеклы опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. В массу для выпечки не нужно добавлять муку и яйца, но все равно тесто получается очень пышным.

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Ингредиенты:

свекла отварная или запеченная – 300 г.

льняное семя – 50 г.

овсяные хлопья – 50 г.

кокосовая стружка

подсластитель или мед – 1 ст.л.

корица 1/3 ч.л. (по желанию)

ванильный экстракт по вкусу

Способ приготовления:

1. Все сбить блендером.

2. Положить в форму, застеленную пергаментом.

3. Смесь должна быть толщиной 4-5 см.

4. Выпекать 15 минут при температуре 170 градусов.

5. Дать остыть и нарезать.

6. Еще горячим смазываем медом или яблочным джемом, посыпаем кокосовой стружкой.

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