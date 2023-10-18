Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
279
Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам

Спелая и свежая свекла обладает очень нежным сладковатым вкусом, поэтому этот овощ может подойти даже для приготовления десертов. Они получатся очень вкусными и полезными.

Идея приготовления полезного десерта из свеклы опубликована на странице фудблогера Татьяны Перчик (tanya.perchik) в Instagram. В массу для выпечки не нужно добавлять муку и яйца, но все равно тесто получается очень пышным.

Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам
Видео дня

Ингредиенты:

  • свекла отварная или запеченная – 300 г.
  • льняное семя – 50 г.
  • овсяные хлопья – 50 г.
  • кокосовая стружка
  • подсластитель или мед – 1 ст.л.
  • корица 1/3 ч.л. (по желанию)
  • ванильный экстракт по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам

1. Все сбить блендером.

2. Положить в форму, застеленную пергаментом.

Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам

3. Смесь должна быть толщиной 4-5 см.

4. Выпекать 15 минут при температуре 170 градусов.

Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам

5. Дать остыть и нарезать.

6. Еще горячим смазываем медом или яблочным джемом, посыпаем кокосовой стружкой.

Как приготовить сладкий торт из свеклы: здоровая альтернатива калорийным десертам

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты