Как приготовить сладкий плавленый сыр дома: самый простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сладкий плавленый сыр дома: самый простой рецепт

Густой плавленый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. В то же время, он может быть не только соленый, но и сладкий. Лучше его готовить из творога, дополнив молоком или сливочным маслом. Эти ингредиенты обладают высокой жирностью и готовый плавленый сыр будет густым и очень нежным.

Нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкого плавленого сыра.

Рецепт сладкого плавленого сыра

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • творог – 350 г
  • сода – 1\2 ч. л.
  • сливочное масло – 60 г
  • подсластитель
  • ванилин

Способ приготовления:

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1. Соединить творог, яйцо, размягченное масло, соду и взбить блендером до однородности.

Как приготовить сладкий плавленый сыр

2. Получившуюся массу установить на водяную баню и варить на медленном огне до тех пор, пока она полностью не расплавится.

3. Добавить подсластитель, ванилин. Перемешать и снять с огня.

Сладкий плавленый сыр, который держит форму

4. Готовую массу вылить в форму и поставить в холодильник на 2 часа.

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