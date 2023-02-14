Как приготовить сладкий плавленый сыр дома: самый простой рецепт
Густой плавленый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. В то же время, он может быть не только соленый, но и сладкий. Лучше его готовить из творога, дополнив молоком или сливочным маслом. Эти ингредиенты обладают высокой жирностью и готовый плавленый сыр будет густым и очень нежным.
Нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкого плавленого сыра.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- творог – 350 г
- сода – 1\2 ч. л.
- сливочное масло – 60 г
- подсластитель
- ванилин
Способ приготовления:
1. Соединить творог, яйцо, размягченное масло, соду и взбить блендером до однородности.
2. Получившуюся массу установить на водяную баню и варить на медленном огне до тех пор, пока она полностью не расплавится.
3. Добавить подсластитель, ванилин. Перемешать и снять с огня.
4. Готовую массу вылить в форму и поставить в холодильник на 2 часа.
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