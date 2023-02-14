Густой плавленый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. В то же время, он может быть не только соленый, но и сладкий. Лучше его готовить из творога, дополнив молоком или сливочным маслом. Эти ингредиенты обладают высокой жирностью и готовый плавленый сыр будет густым и очень нежным.

Нутрициолог Любовь Жуковская (zhukovska_liubov) на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкого плавленого сыра.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

творог – 350 г

сода – 1\2 ч. л.

сливочное масло – 60 г

подсластитель

ванилин

Способ приготовления:

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1. Соединить творог, яйцо, размягченное масло, соду и взбить блендером до однородности.

2. Получившуюся массу установить на водяную баню и варить на медленном огне до тех пор, пока она полностью не расплавится.

3. Добавить подсластитель, ванилин. Перемешать и снять с огня.

4. Готовую массу вылить в форму и поставить в холодильник на 2 часа.

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