Как приготовить шоколадный торт 'Вулкан': идея от Лизы Глинской

Торт "Вулкан" – это настоящий взрыв шоколадных вкусов, сочетающихся с тонкими молочными нотками и ванильным оттенком. Такая вкусность может даже переплюнуть известный "Пражский" торт, ведь готовится по уникальной технологии. Особенный декор – орехи в шоколаде, которые легко сделать дома.

Идеей приготовления поделилась известная украинская кондитерка Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для шоколадного бисквита:⁣

мука – 150 г

сахар – 150 г

черный шоколад – 100 г⁣

сметана – 80 г

яйца – 80 г

кипяток – 80 мл

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сливочное масло (82%)⁣ – 70 г

разрыхлитель – 4 г

сода – 4 г

какао-порошок – 30 г

Способ приготовления шоколадного бисквита:

1. Включить духовку на 170 грудусов.

2. Растопитҗ шоколад с маслом.

3. Взбить яйца с сахаром и сметаной, добавить растопленный шоколад со сливочным маслом, перемешать.

4. Соединить муку, какао, соду, разрыхлитель. Просеять эту смесь до остальных ингредиентов.

5. Сделать массу однородной, добавить кипяток, перемешать.

Ингредиенты для ванильного заварного крема: ⁣

молоко – 400 мл (1,6 стакана объемом 250 мл)⁣

желтки – 60 г (3 шт)⁣

сахар – 80 г (3, 5 ст. л. с горкой)⁣

кукурузный крахмал – 20 г (2 ч. л. с горкой)⁣

мука – 20 г (2 ч. л. с горкой) ⁣

сливочное масло – 30 г

ваниль – 1/2 стручка

Способ приготовления ванильного крема:

1. Достать из палочки ванильную "икру", добавить в молоко, прогреть.

2. Смешать желтки с сахаром, мукой, крахмалом.

3. Добавить 1/3 прогретого ванильного молока. Получившуюся смесь отправить к остальному молоку.

4. Прокипятить 30-40 секунд.

5. Добавить масло, перемешать.

6. Переложить получившуюся массу в кондитерский мешок.

Ингредиенты для декора:

черный шоколад – 100 г ⁣

грецкие орехи – 80 г (3 ст. л., обжаренных) ⁣

масло – 15 мл (3 ч. л.)⁣

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Сироп-пропитка:⁣

молоко – 200 мл (0,8 стакана объемом 250 мл)⁣

какао – 15 г (1 ст. л. с горкой) ⁣

сахар – 30 г (4 ст. л.) ⁣

Как собрать торт "Вулкан":

1. Положить на дно формы пергамент, смазать бортики растопленным сливочным маслом.

2. Выложить тесто, равномерно распределить.

3. По центру поместить крем, разгладить сверху.

4. Отправить в духовку на 30-35 секунд.

5. Охладить, достать из формы.

Способ приготовления декора:

1. Растопить шоколад с растительным маслом, добавить орехи, перемешать.

2. Выложить по краям торта.

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