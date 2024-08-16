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Как приготовить сочное филе: делимся секретами приготовления
Если вы хотите, чтобы филе было очень сочным, мягким и вкусным, кулинары советуют готовить его с сыром, овощами, зеленью, сметаной, специями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе с грибами, луком и помидорами.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- грибы шампиньоны – 4-5 шт.
- помидоры черри – 3 шт.
- сметана
- сыр (моцарелла – 1/2 упаковки)
- сушеный чеснок + специи для курицы по вкусу
Способ приготовления:
1. В форму выкладываем тонкие кусочки филе. Специи по вкусу, сверху добавляем сметану.
2. Грибы немного нужно поджарить, чтобы не было много лишней жидкости.
3. На филе выложите томаты черри, лук кольцами и жареные грибы. Сверху присыпььте тертым сыром и залейте соусом из сметаны и чеснока.
Готовьте в духовке минут 20-30 при 180 С.
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