Как приготовить сочное филе: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочное филе: делимся секретами приготовления

Если вы хотите, чтобы филе было очень сочным, мягким и вкусным, кулинары советуют готовить его с сыром, овощами, зеленью, сметаной, специями.

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Как вкусно приготовить филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе с грибами, луком и помидорами.

Рецепт филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • грибы шампиньоны – 4-5 шт.
  • помидоры черри – 3 шт.
  • сметана
  • сыр (моцарелла – 1/2 упаковки)
  • сушеный чеснок + специи для курицы по вкусу

Способ приготовления:

1. В форму выкладываем тонкие кусочки филе. Специи по вкусу, сверху добавляем сметану.

Филе со специями и помидорами

2. Грибы немного нужно поджарить, чтобы не было много лишней жидкости.

Грибы для блюда

3. На филе выложите томаты черри, лук кольцами и жареные грибы. Сверху присыпььте тертым сыром и залейте соусом из сметаны и чеснока.

Приготовление филе

Готовьте в духовке минут 20-30 при 180 С.

Готовое блюдо

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