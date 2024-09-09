Как приготовить сочное филе для ужина: добавьте всего несколько ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочное филе для ужина: добавьте всего несколько ингредиентов

Куриное филе очень часто получается сухим и жестким. Чтобы оно было сочным, кулинары советуют добавлять при приготовлении сыр, шпинат, помидоры.

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Как приготовить сочное филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе, со шпинатом, сыром и помидорами.

Рецепт филе

Ингредиенты:

  • филе – 2 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • моцарелла – 1 шт.
  • шпинат – несколько листочков
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте, сделайте "карманчик". Посолите, поперчите.

Филе с начинкой

2. В "карманчик" выложите поочередно помидор, сыр, шпинат. Закрываем "карманчик", закрепляем зубочистками открытую сторону.

Приготовление филе

3. Обжарьте на сковороде с двух сторон по 3 минуты филе. И ставьте запекаться на 15 минут при 180 С.

Готовое филе

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