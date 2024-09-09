Куриное филе очень часто получается сухим и жестким. Чтобы оно было сочным, кулинары советуют добавлять при приготовлении сыр, шпинат, помидоры.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе, со шпинатом, сыром и помидорами.

Ингредиенты:

филе – 2 шт.

помидор – 1 шт.

моцарелла – 1 шт.

шпинат – несколько листочков

соль, перец

Способ приготовления:

1. Филе разрежьте, сделайте "карманчик". Посолите, поперчите.

2. В "карманчик" выложите поочередно помидор, сыр, шпинат. Закрываем "карманчик", закрепляем зубочистками открытую сторону.

3. Обжарьте на сковороде с двух сторон по 3 минуты филе. И ставьте запекаться на 15 минут при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: