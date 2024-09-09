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Как приготовить сочное филе для ужина: добавьте всего несколько ингредиентов
Куриное филе очень часто получается сухим и жестким. Чтобы оно было сочным, кулинары советуют добавлять при приготовлении сыр, шпинат, помидоры.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного филе, со шпинатом, сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- филе – 2 шт.
- помидор – 1 шт.
- моцарелла – 1 шт.
- шпинат – несколько листочков
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Филе разрежьте, сделайте "карманчик". Посолите, поперчите.
2. В "карманчик" выложите поочередно помидор, сыр, шпинат. Закрываем "карманчик", закрепляем зубочистками открытую сторону.
3. Обжарьте на сковороде с двух сторон по 3 минуты филе. И ставьте запекаться на 15 минут при 180 С.
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