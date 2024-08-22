Как приготовить сочное филе: секреты и рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Для того, чтобы куриное филе было сочным и вкусным, его можно даже не запекать в духовке, достаточно даже просто пожарить на пергаменте на сковороде. Перед приготовлением кулинары советуют мясо хорошо отбить.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе, которое готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Филе куриное
- Соль
- Перец
- Чеснок сухой
- Паприка
Способ приготовления:
1. Филе поместите в пакет-слайдер и хорошо отбейте, для мягкости и сочности внутри.
2. С помощью бумажных полотенец уберите из филе всю лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.
3. Специи смешайте и посыпьте мясо.
4. Жарить филе нужно на разогретой, застеленной пергаментом сковороде. Так она остается чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: