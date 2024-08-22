Как приготовить сочное филе: секреты и рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Как приготовить сочное филе: секреты и рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Для того, чтобы куриное филе было сочным и вкусным, его можно даже не запекать в духовке, достаточно даже просто пожарить на пергаменте на сковороде. Перед приготовлением кулинары советуют мясо хорошо отбить. 

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Как приготовить сочное филе

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе, которое готовится элементарно. 

Рецепт филе

Ингредиенты:

  • Филе куриное
  • Соль
  • Перец
  • Чеснок сухой
  • Паприка

Способ приготовления:

1. Филе поместите в пакет-слайдер и хорошо отбейте, для мягкости и сочности внутри.

2. С помощью бумажных полотенец уберите из филе всю лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.

Филе для приготовления

3. Специи смешайте и посыпьте мясо. 

Специи для мяса

4. Жарить филе нужно на разогретой, застеленной пергаментом сковороде. Так она остается чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки!

Готовое филе

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