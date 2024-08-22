Как приготовить сочное филе

Для того, чтобы куриное филе было сочным и вкусным, его можно даже не запекать в духовке, достаточно даже просто пожарить на пергаменте на сковороде. Перед приготовлением кулинары советуют мясо хорошо отбить.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе, которое готовится элементарно.

Ингредиенты:

Филе куриное

Соль

Перец

Чеснок сухой

Паприка

Способ приготовления:

1. Филе поместите в пакет-слайдер и хорошо отбейте, для мягкости и сочности внутри.

2. С помощью бумажных полотенец уберите из филе всю лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.

3. Специи смешайте и посыпьте мясо.

4. Жарить филе нужно на разогретой, застеленной пергаментом сковороде. Так она остается чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки!

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