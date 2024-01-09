Куриное филе можно не только жарить, а еще использовать для приготовления котлет, отбивных, салатов, а еще закусок. Для того, чтобы филе было сочным, его можно запекать с сыром, овощами.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного филе с сыром Фета, сладким перцем и зеленью.

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Ингредиенты:

филе куриное

сыр Фета

моцарелла твердая

перец болгарский

соль, перец, паприка, чеснок

зелень

масло

Способ приготовления:

1. В курином филе вырежьте "карманчик". Посолите, поперчите, добавьте обязательно паприку и немного растительного масла, хорошо натрите филе со всех сторон и в разрезе.

2. Для начинки: смешайте фету, натертую моцареллу, кубики перца и зелень, добавьте немного сушеного чеснока.

3. Выложите начинку в филе. Выложите на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 190 духовке 20 минут.

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