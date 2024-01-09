Как приготовить сочное и мягкое филе: делимся рецептом
Куриное филе можно не только жарить, а еще использовать для приготовления котлет, отбивных, салатов, а еще закусок. Для того, чтобы филе было сочным, его можно запекать с сыром, овощами.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного филе с сыром Фета, сладким перцем и зеленью.
Ингредиенты:
- филе куриное
- сыр Фета
- моцарелла твердая
- перец болгарский
- соль, перец, паприка, чеснок
- зелень
- масло
Способ приготовления:
1. В курином филе вырежьте "карманчик". Посолите, поперчите, добавьте обязательно паприку и немного растительного масла, хорошо натрите филе со всех сторон и в разрезе.
2. Для начинки: смешайте фету, натертую моцареллу, кубики перца и зелень, добавьте немного сушеного чеснока.
3. Выложите начинку в филе. Выложите на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 190 духовке 20 минут.
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