Как приготовить сочное и мягкое филе: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Как приготовить сочное и мягкое филе: делимся рецептом

Куриное филе можно не только жарить, а еще использовать для приготовления котлет, отбивных, салатов, а еще закусок. Для того, чтобы филе было сочным, его можно запекать с сыром, овощами. 

Как вкусно приготовить куриное филе

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного филе с сыром Фета, сладким перцем и зеленью. 

Рецепт филе
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Ингредиенты:

  • филе куриное
  • сыр Фета 
  • моцарелла твердая 
  • перец болгарский
  • соль, перец, паприка, чеснок
  • зелень
  • масло

Способ приготовления: 

1. В курином филе вырежьте "карманчик". Посолите, поперчите, добавьте обязательно паприку и немного растительного масла, хорошо натрите филе со всех сторон и в разрезе.

Филе со специями

2. Для начинки: смешайте фету, натертую моцареллу, кубики перца и зелень, добавьте немного сушеного чеснока.

Начинка для филе

3. Выложите начинку в филе. Выложите на противень с пергаментом и запекайте в разогретой до 190 духовке 20 минут. 

Готовое блюдо

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