Как приготовить сочное и нежное мясо: рецепт, который всегда удается

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочное и нежное мясо: рецепт, который всегда удается

Нежное, сочное и мягкое мясо удается приготовить не каждой хозяйке. В таком случае большое значение играют специи и дополнительный соус или маринад, который вы используете.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной в духовке свинины с луком и томатным соком.

Рецепт запеченной свинины в духовке

Ингредиенты:

  • свинина – 500 г
  • сок томатный – 500 мл
  • лук репчатый – 1 шт
  • соль – 1/2 ч. л.
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  • молотый черный перец
  • сушеный базилик – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Мякоть свинины нужно промыть, просушить бумажными полотенцами и порезать порционными кусками.

Как вкусно запечь свинину

2. Выложить мясо в форму, смазанную растительным маслом. Добавить перец, базилик, приправы к мясу и соль. Слегка перемешать все.

Мясо с луком

3. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Выложить на мясо и налить томатный сок (можно использовать разбавленную с водой томатную пасту). Запекать при температуре 200 градусов 50-60 минут. Приятного аппетита!

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