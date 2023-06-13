Нежное, сочное и мягкое мясо удается приготовить не каждой хозяйке. В таком случае большое значение играют специи и дополнительный соус или маринад, который вы используете.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной в духовке свинины с луком и томатным соком.

Ингредиенты:

свинина – 500 г

сок томатный – 500 мл

лук репчатый – 1 шт

соль – 1/2 ч. л.

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молотый черный перец

сушеный базилик – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Мякоть свинины нужно промыть, просушить бумажными полотенцами и порезать порционными кусками.

2. Выложить мясо в форму, смазанную растительным маслом. Добавить перец, базилик, приправы к мясу и соль. Слегка перемешать все.

3. Лук почистить и нарезать тонкими полукольцами. Выложить на мясо и налить томатный сок (можно использовать разбавленную с водой томатную пасту). Запекать при температуре 200 градусов 50-60 минут. Приятного аппетита!

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