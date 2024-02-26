Как приготовить сочное куриное филе для ужина: делимся рецептом вкусного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочное куриное филе для ужина: делимся рецептом вкусного блюда для всей семьи

Куриное филе может быть основой для приготовления вкусных и диетических котлет, а также отбивных. Еще его можно вкусно запекать с сыром, овощами и соусами.

Как вкусно приготовить филе

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе с сыром и овощами, которое готовится в духовке в пергаменте.

Рецепт филе
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Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • приправа к курице
  • 2 ч. л. оливкового масла
  • 180 г моцареллы
  • 120 г сметаны
  • соль – по вкусу
  • смесь трав
  • помидор

Способ приготовления:

1. В филе сделайте надрезы, чтобы образовался карманчик. Посыпьте приправой к курице и сбрызните оливковым маслом. Хорошо натрите со всех сторон и оставьте на 10-15 минут.

Филе со специями

2. Тем временем к натертой моцарелле добавьте сметану, соль и смесь итальянских трав, перемешайте.

Начинка для блюда

3. Начините творожной массой, закройте их. Переложите на пергамент и сверните края. Сверху на филе выложите кружочки помидоров. На помидоры выложите остатки творожной массы. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 С.

Готовое филе

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