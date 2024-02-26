Куриное филе может быть основой для приготовления вкусных и диетических котлет, а также отбивных. Еще его можно вкусно запекать с сыром, овощами и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе с сыром и овощами, которое готовится в духовке в пергаменте.

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Ингредиенты:

2 куриных филе

приправа к курице

2 ч. л. оливкового масла

180 г моцареллы

120 г сметаны

соль – по вкусу

смесь трав

помидор

Способ приготовления:

1. В филе сделайте надрезы, чтобы образовался карманчик. Посыпьте приправой к курице и сбрызните оливковым маслом. Хорошо натрите со всех сторон и оставьте на 10-15 минут.

2. Тем временем к натертой моцарелле добавьте сметану, соль и смесь итальянских трав, перемешайте.

3. Начините творожной массой, закройте их. Переложите на пергамент и сверните края. Сверху на филе выложите кружочки помидоров. На помидоры выложите остатки творожной массы. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 С.

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