Как приготовить сочное куриное филе для ужина: делимся рецептом вкусного блюда для всей семьи
Куриное филе может быть основой для приготовления вкусных и диетических котлет, а также отбивных. Еще его можно вкусно запекать с сыром, овощами и соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного филе с сыром и овощами, которое готовится в духовке в пергаменте.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- приправа к курице
- 2 ч. л. оливкового масла
- 180 г моцареллы
- 120 г сметаны
- соль – по вкусу
- смесь трав
- помидор
Способ приготовления:
1. В филе сделайте надрезы, чтобы образовался карманчик. Посыпьте приправой к курице и сбрызните оливковым маслом. Хорошо натрите со всех сторон и оставьте на 10-15 минут.
2. Тем временем к натертой моцарелле добавьте сметану, соль и смесь итальянских трав, перемешайте.
3. Начините творожной массой, закройте их. Переложите на пергамент и сверните края. Сверху на филе выложите кружочки помидоров. На помидоры выложите остатки творожной массы. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 С.
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