Как приготовить сочную буженину: прекрасная альтернатива колбасе
Большинство не представляет себе праздничный стол без мясной нарезки, а именно – колбасы. Если вы думаете, что этот продукт незаменим и нет никакой альтернативы, то ошибаетесь. Попытайтесь приготовить буженину – получается в разы вкуснее и сытнее.
Весь секрет сочной буженины состоит в удачном маринаде. Он помогает полностью раскрыть и подчеркнуть вкус мяса.
Редакция FoodOboz поделится рецептами удачной буженины и вариантами маринада.
Буженина по рецепту фудблогера allasydora. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Свинина
Мед
Сливочное масло
Специи
Для маринада:
Лавровые листья – 4 шт
Перец горошком – 5-6 шт
Соль – 2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Для маринада нужно объединить все ингредиенты и залить кипятком. Дать полностью остыть.
2. В готовый маринад положить мясо, завернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь.
3. Достать мясо из маринада и начинить чесноком.
4. В тарелке смешать сливочное масло, мед и специи. Полученной массой помазать мясо.
5. Выпекать при температуре 190 градусов 1,5-2 часа.
Буженина по рецепту фудблогера kholyavka_. Опубликовано в Instagram.
Свинина – 1 кг
Оливковое масло – 1,5 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Перец черный молотый – 0.5 ч. л.
Прованские травы – 2 ч. л.
Паприка (молотая) – 0,5 ч. л.
Лавровый лист (молотый) – 1 ч. л.
Чеснок – 3 зубчика
Способ приготовления:
1. Свинину промыть и промокнуть бумажными полотенцами.
2. Порезать чеснок.
3. В мясе сделать надрезы и начинить чесноком.
4. Для маринада нужно объединить масло, соль и специи.
5. Натереть свинину маринадом, завернуть пищевой пленкой и оставить на несколько часов в холодильнике.
6. Завернуть мясо в фольгу и выпекать при температуре 200 градусов 1,5 часа. После – снять фольгу и запекать еще 10 минут.
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