Как приготовить сочную буженину: прекрасная альтернатива колбасе

Большинство не представляет себе праздничный стол без мясной нарезки, а именно – колбасы. Если вы думаете, что этот продукт незаменим и нет никакой альтернативы, то ошибаетесь. Попытайтесь приготовить буженину – получается в разы вкуснее и сытнее.

Весь секрет сочной буженины состоит в удачном маринаде. Он помогает полностью раскрыть и подчеркнуть вкус мяса.

Редакция FoodOboz поделится рецептами удачной буженины и вариантами маринада.

Буженина по рецепту фудблогера allasydora. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

Свинина

Мед

Сливочное масло

Специи

Для маринада:

Лавровые листья – 4 шт

Перец горошком – 5-6 шт

Соль – 2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для маринада нужно объединить все ингредиенты и залить кипятком. Дать полностью остыть.

2. В готовый маринад положить мясо, завернуть пищевой пленкой и поставить в холодильник на ночь.

3. Достать мясо из маринада и начинить чесноком.

4. В тарелке смешать сливочное масло, мед и специи. Полученной массой помазать мясо.

5. Выпекать при температуре 190 градусов 1,5-2 часа.

Буженина по рецепту фудблогера kholyavka_. Опубликовано в Instagram.

Свинина – 1 кг

Оливковое масло – 1,5 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец черный молотый – 0.5 ч. л.

Прованские травы – 2 ч. л.

Паприка (молотая) – 0,5 ч. л.

Лавровый лист (молотый) – 1 ч. л.

Чеснок – 3 зубчика

Способ приготовления:

1. Свинину промыть и промокнуть бумажными полотенцами.

2. Порезать чеснок.

3. В мясе сделать надрезы и начинить чесноком.

4. Для маринада нужно объединить масло, соль и специи.

5. Натереть свинину маринадом, завернуть пищевой пленкой и оставить на несколько часов в холодильнике.

6. Завернуть мясо в фольгу и выпекать при температуре 200 градусов 1,5 часа. После – снять фольгу и запекать еще 10 минут.

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