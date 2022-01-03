Как приготовить сочную курицу с хрустящей корочкой: понадобится всего один ингредиент
Об идеально приготовленной курице свидетельствует нежное, мягкое и в меру сочное мясо, а также румяная корочка. Чтобы добиться такого результата хозяйки часто используют множество специй и пряностей. Но много – не значит хорошо, поэтому блюдо получается не таким, как хотелось бы.
Для того чтобы приготовить вкусную курицу, нужно лишь правильно засолить мясо. Об этом сообщило издание Insider.
Ингредиенты:
курица
соль
Способ приготовления:
1. Очистить курицу от внутренностей.
2. Промыть и просушить.
3. Тщательно натереть курицу солью и оставить в холодильнике примерно на 24 часа.
4. Запечь в духовке до готовности.
Таким образом, соль выводит лишнюю жидкость из мяса, что дает идеально приправленную курицу, которая не теряет влагу в духовке.
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