Как приготовить сочную курицу с хрустящей корочкой: понадобится всего один ингредиент

Об идеально приготовленной курице свидетельствует нежное, мягкое и в меру сочное мясо, а также румяная корочка. Чтобы добиться такого результата хозяйки часто используют множество специй и пряностей. Но много – не значит хорошо, поэтому блюдо получается не таким, как хотелось бы.

Для того чтобы приготовить вкусную курицу, нужно лишь правильно засолить мясо. Об этом сообщило издание Insider.

Ингредиенты:

курица

соль

Способ приготовления:

1. Очистить курицу от внутренностей.

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2. Промыть и просушить.

3. Тщательно натереть курицу солью и оставить в холодильнике примерно на 24 часа.

4. Запечь в духовке до готовности.

Таким образом, соль выводит лишнюю жидкость из мяса, что дает идеально приправленную курицу, которая не теряет влагу в духовке.

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