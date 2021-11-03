Как приготовить сочную начинку для пельменей: важные моменты
Пельмени считаются универсальным блюдом как на каждый день, так и на застолье. Самое главное – это начинка: насыщенная, сочная и очень нежная. К сожалению, она не всегда получается такой, как хотелось. Поэтому, пора раскрывать секреты.
Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить вкусную и сочную начинку для пельменей. Опубликовано на сайте Redhousespice.
Что делает начинку для пельменей безупречной
Хороший баланс между основными ингредиентами
Влажная сочная текстура
Отличное сочетание вкусов
Как сделать мясную начинку сочной и влажной
Мясо. Старайтесь выбирать с более высоким содержанием жира. Если такое не удается найти, его без проблем можно приготовить самостоятельно. Для этого нужно приобрести несколько качественных кусков мяса и перекрутить их с помощью мясорубки.
Масло или сливочное масло. Лучший способ ввести ингредиент в начинку – хорошо разогреть масло или сливочное масло, после чего полученной массой полить лук.
Жидкость. Ею может быть бульон, вода или выжатый сок из овощей. Жидкость вы можете выбирать по своему вкусу и постепенно добавлять ее в мясо. Обычно оно поглощает у себя много воды. Но при этом важно не переборщить с количеством. Мясо в конечном итоге должно получиться липкое, мягкое и без следов жидкости.
Секретный способ
Для того чтобы пельмени были супер-сочными, советуют приготовить мясное заливное. Для него подойдут свиная шкурка или сухожилие. Их нужно тушить в воде около 1-2 часов, после чего процедить и дать полностью загустеть в холодильнике. На конечном этапе размельчить заливное и смешать его с основной начинкой.
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