Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

По традиционной технологии отбивные нужно отбить, погрузить в муку и яйцо. Но если вы выбрали для блюда куриное мясо – его нужно сделать более сочным. Поэтому его нужно замариновать в соусе, а также добавить ананас.

Идея приготовления сочных отбивных с ананасом опубликована на странице фудблогерки с ником vistovska_cooking в Instagram.

Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

Ингредиенты для отбивных:

  • куриное филе – 1 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • яйцо и мука

Ингредиенты для соуса:

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  • майонез – 2 ст.л + горчица в зернах – 1 ч.л.
  • консервированный ананас
  • сыр

Способ приготовления:

Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

1. Филе нарезаем, отбиваем, заправляем специями и чесноком.

Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

2. Оставляем мариноваться на 1 час.

3. Далее обваливаем в муке и яйце, жарим до готовности.

Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

4. Выкладываем отбивные на пергамент, смазываем соусом, посыпаем мелко нарезанным ананасом и сыром.

Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом

5. Запекаем 10-15 минут при температуре 190 градусов.

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