Как приготовить сочные отбивные: с ананасами и соусом
По традиционной технологии отбивные нужно отбить, погрузить в муку и яйцо. Но если вы выбрали для блюда куриное мясо – его нужно сделать более сочным. Поэтому его нужно замариновать в соусе, а также добавить ананас.
Идея приготовления сочных отбивных с ананасом опубликована на странице фудблогерки с ником vistovska_cooking в Instagram.
Ингредиенты для отбивных:
- куриное филе – 1 шт
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- яйцо и мука
Ингредиенты для соуса:
- майонез – 2 ст.л + горчица в зернах – 1 ч.л.
- консервированный ананас
- сыр
Способ приготовления:
1. Филе нарезаем, отбиваем, заправляем специями и чесноком.
2. Оставляем мариноваться на 1 час.
3. Далее обваливаем в муке и яйце, жарим до готовности.
4. Выкладываем отбивные на пергамент, смазываем соусом, посыпаем мелко нарезанным ананасом и сыром.
5. Запекаем 10-15 минут при температуре 190 градусов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: