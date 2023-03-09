По традиционной технологии отбивные нужно отбить, погрузить в муку и яйцо. Но если вы выбрали для блюда куриное мясо – его нужно сделать более сочным. Поэтому его нужно замариновать в соусе, а также добавить ананас.

Идея приготовления сочных отбивных с ананасом опубликована на странице фудблогерки с ником vistovska_cooking в Instagram.

Ингредиенты для отбивных:

куриное филе – 1 шт

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец – по вкусу

яйцо и мука

Ингредиенты для соуса:

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майонез – 2 ст.л + горчица в зернах – 1 ч.л.

консервированный ананас

сыр

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем, отбиваем, заправляем специями и чесноком.

2. Оставляем мариноваться на 1 час.

3. Далее обваливаем в муке и яйце, жарим до готовности.

4. Выкладываем отбивные на пергамент, смазываем соусом, посыпаем мелко нарезанным ананасом и сыром.

5. Запекаем 10-15 минут при температуре 190 градусов.

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