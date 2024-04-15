Как приготовить сочные ребрышки с корочкой: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт ребрышек

Свиные ребрышки можно запекать, жарить и готовить на гриле. Чтобы они были сочными, лучше всего готовить с соусом BBQ. 

Сочные ребрышки с корочкой

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и мягких ребрышек с соусом BBQ. 

Рецепт ребрышек
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Ингредиенты: 

  • Ребра свиные – 1 пласт
  • Лук – 2 шт.
  • Соус BBQ – 3 ст. л., и дополнительно для смазки
  • Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Зачистите ребра, добавьте соль и перец. 

Свиные ребрышки

2. Ребра, лук и 3 ложки соуса выложите в пакет-слайдер, перемешайте. Мясо положите в холодильник на 1-2 часа. 

Ребрышки с луком

3. После достаньте ребра и заверните их в фольгу. Запекайте на углях 30 минут. 

Сколько запекать ребрышки

4. Откройте фольгу, а ребра смажьте дополнительно соусом BBQ. Запекайте в открытом виде еще 15 минут.

Готовые ребрышки

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