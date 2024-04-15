Свиные ребрышки можно запекать, жарить и готовить на гриле. Чтобы они были сочными, лучше всего готовить с соусом BBQ.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусных и мягких ребрышек с соусом BBQ.

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Ингредиенты:

Ребра свиные – 1 пласт

Лук – 2 шт.

Соус BBQ – 3 ст. л., и дополнительно для смазки

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Зачистите ребра, добавьте соль и перец.

2. Ребра, лук и 3 ложки соуса выложите в пакет-слайдер, перемешайте. Мясо положите в холодильник на 1-2 часа.

3. После достаньте ребра и заверните их в фольгу. Запекайте на углях 30 минут.

4. Откройте фольгу, а ребра смажьте дополнительно соусом BBQ. Запекайте в открытом виде еще 15 минут.

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