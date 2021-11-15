Как приготовить пышные булочки с корицей: эксклюзивным рецептом поделился участник "Мастер-Шеф"
Кто в детстве не любил воздушные и очень сочные булочки с корицей? Тогда еще никто не подозревал о том, что такое простое детское лакомство станет всемирно известным десертом.
Вкусная сахарная начинка и крем на основе сливочного сыра вряд ли оставят кого-то равнодушным. Поэтому, хозяйки не отстают от популярных трендов и хотят научиться готовить такие же синнабоны, как в кафе. Абсолютно ничего сложного в этом нет.
А поможет в этом известный шеф-повар и участник "Мастер-Шеф" Николай Люлько. С редакцией FoodOboz он поделился рецептом сочных и воздушных синнабонов – получатся у всех хозяек.
Для приготовления булочек понадобятся следующие ингредиенты:
Для теста:
Молоко – 200 г
Сахар – 70 г
Соль – 4 г
Сухие дрожжи – 10 г
Ванильный сахар – 10 г
Яйца куриные – 2 шт
Мука пшеничная – 570 г
Масло сливочное – 60 ⠀
Для начинки:
Масло сливочное – 60 г
Тростниковый сахар – 100 г
Корица молотая – 20 г ⠀
Для крема:
Сыр сливочный – 150 г
Сахарная пудра – 100 г
Сливочное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Приготовим тесто. Для начала нужно разогреть молоко до температуры 30-35 градусов.
2. Добавить к нему дрожжи, сахар, соль, ванильный сахар. Размешать до полного растворения всех ингредиентов в молоке.
3. В отдельной миске взбить яйца. Затем добавить их в молочную смесь и перемешать до однородной массы.
4. Постепенно добавить муку.
5. Добавить мягкое сливочное масло жирностью 82 % и продолжить вымешивать тесто 15 минут руками или 5 минут в миксере с насадкой крюк.
6. Переложить тесто в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и сделать в ней отверстия ножом. Поставить в теплое место или в духовку (при температуре 35 градусов приблизительно 30-40 минут).
7. Когда тесто подошло, нужно вымять его руками в шар, смазать стол растительным маслом и раскатать этот шар в прямоугольник размером в два листа "А4".
8. Растопить сливочное масло и смазать им тесто.
9. Смешать тростниковый сахар и корицу.
10. Равномерно посыпать смесью весь корж. Затем завернуть его в рулет и с помощью ножа нарезать на 12 заготовок.
11. Все заготовки выложить на противень с пергаментом, соблюдая дистанцию друг от друга, так как каждая заготовка будет еще расти. Поставить в духовку, разогретую на 35 градусов на 30-40 минут. После чего включить духовку на 160 градусов и выпекаем 20 минут.
12. Тем временем нужно приготовить крем. Для этого нужно соединить мягкое сливочное масло, крем сыр, пудру и с помощью венчика вымешать до однородного распространения ингредиентов между собой.
13. Нанести крем на испеченные синнабоны через 5-10 минут.
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