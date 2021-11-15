Как приготовить пышные булочки с корицей: эксклюзивным рецептом поделился участник 'Мастер-Шеф'

Кто в детстве не любил воздушные и очень сочные булочки с корицей? Тогда еще никто не подозревал о том, что такое простое детское лакомство станет всемирно известным десертом.

Вкусная сахарная начинка и крем на основе сливочного сыра вряд ли оставят кого-то равнодушным. Поэтому, хозяйки не отстают от популярных трендов и хотят научиться готовить такие же синнабоны, как в кафе. Абсолютно ничего сложного в этом нет.

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А поможет в этом известный шеф-повар и участник "Мастер-Шеф" Николай Люлько. С редакцией FoodOboz он поделился рецептом сочных и воздушных синнабонов – получатся у всех хозяек.

Для приготовления булочек понадобятся следующие ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 200 г

Сахар – 70 г

Соль – 4 г

Сухие дрожжи – 10 г

Ванильный сахар – 10 г

Яйца куриные – 2 шт

Мука пшеничная – 570 г

Масло сливочное – 60 ⠀

Для начинки:

Масло сливочное – 60 г

Тростниковый сахар – 100 г

Корица молотая – 20 г ⠀

Для крема:

Сыр сливочный – 150 г

Сахарная пудра – 100 г

Сливочное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Приготовим тесто. Для начала нужно разогреть молоко до температуры 30-35 градусов.

2. Добавить к нему дрожжи, сахар, соль, ванильный сахар. Размешать до полного растворения всех ингредиентов в молоке.

3. В отдельной миске взбить яйца. Затем добавить их в молочную смесь и перемешать до однородной массы.

4. Постепенно добавить муку.

5. Добавить мягкое сливочное масло жирностью 82 % и продолжить вымешивать тесто 15 минут руками или 5 минут в миксере с насадкой крюк.

6. Переложить тесто в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и сделать в ней отверстия ножом. Поставить в теплое место или в духовку (при температуре 35 градусов приблизительно 30-40 минут).

7. Когда тесто подошло, нужно вымять его руками в шар, смазать стол растительным маслом и раскатать этот шар в прямоугольник размером в два листа "А4".

8. Растопить сливочное масло и смазать им тесто.

9. Смешать тростниковый сахар и корицу.

10. Равномерно посыпать смесью весь корж. Затем завернуть его в рулет и с помощью ножа нарезать на 12 заготовок.

11. Все заготовки выложить на противень с пергаментом, соблюдая дистанцию друг от друга, так как каждая заготовка будет еще расти. Поставить в духовку, разогретую на 35 градусов на 30-40 минут. После чего включить духовку на 160 градусов и выпекаем 20 минут.

12. Тем временем нужно приготовить крем. Для этого нужно соединить мягкое сливочное масло, крем сыр, пудру и с помощью венчика вымешать до однородного распространения ингредиентов между собой.

13. Нанести крем на испеченные синнабоны через 5-10 минут.

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