Как приготовить сочные слойки с мясом: лучше любого пирога

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить сочные слойки с мясом: лучше любого пирога

Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но времени для этого нет, значительно упростить жизнь можно с помощью слоеного теста. Оно легко станет основой для вкуснейших слоек с сочной мясной начинкой.

Рецептом мясных слоек поделилась фудблогер Вероника Королева (vilolenta) на своей странице в Instagram.

Рецепт слоек с мясом

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г

  • фарш говядины – 500 г

  • лук – 1 шт

  • томаты в собственном соке – 1 б

  • яйца – 1 шт

  • тмин

  • паприка

  • кинза

  • соль, перец, сахар

  • кунжут

Что приготовить из фарша на обед, ужин, перекус

Способ приготовления:

1. Фарш обжарить на растительном масле примерно 3 минуты.

2. Измельчить лук и добавить в фарш. Перемешать.

Что приготовить из фарша на обед: слойки с фаршем на слоеном тесте

3. Вылить томаты и добавить специи. Варить до загустения.

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4. По окончании приготовления можно добавить свежую зелень.

5. Тесто раскатать и порезать на квадратики. Сформировать слойку с начинкой в виде конвертиков. Для того чтобы тесто не прилипло к рукам, бока можно смазать водой.

Что приготовить из слоеного теста на обед, ужин и перекус: слойки с мясом

6. Смазать слойки взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить праздничный пирог "Курник" с мясом и картофелем.

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