Как приготовить сочные слойки с мясом: лучше любого пирога
Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но времени для этого нет, значительно упростить жизнь можно с помощью слоеного теста. Оно легко станет основой для вкуснейших слоек с сочной мясной начинкой.
Рецептом мясных слоек поделилась фудблогер Вероника Королева (vilolenta) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто – 500 г
фарш говядины – 500 г
лук – 1 шт
томаты в собственном соке – 1 б
яйца – 1 шт
тмин
паприка
кинза
соль, перец, сахар
кунжут
Способ приготовления:
1. Фарш обжарить на растительном масле примерно 3 минуты.
2. Измельчить лук и добавить в фарш. Перемешать.
3. Вылить томаты и добавить специи. Варить до загустения.
4. По окончании приготовления можно добавить свежую зелень.
5. Тесто раскатать и порезать на квадратики. Сформировать слойку с начинкой в виде конвертиков. Для того чтобы тесто не прилипло к рукам, бока можно смазать водой.
6. Смазать слойки взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.
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