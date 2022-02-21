Как приготовить сочные слойки с мясом: лучше любого пирога

Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но времени для этого нет, значительно упростить жизнь можно с помощью слоеного теста. Оно легко станет основой для вкуснейших слоек с сочной мясной начинкой.

Рецептом мясных слоек поделилась фудблогер Вероника Королева (vilolenta) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г

фарш говядины – 500 г

лук – 1 шт

томаты в собственном соке – 1 б

яйца – 1 шт

тмин

паприка

кинза

соль, перец, сахар

кунжут

Способ приготовления:

1. Фарш обжарить на растительном масле примерно 3 минуты.

2. Измельчить лук и добавить в фарш. Перемешать.

3. Вылить томаты и добавить специи. Варить до загустения.

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4. По окончании приготовления можно добавить свежую зелень.

5. Тесто раскатать и порезать на квадратики. Сформировать слойку с начинкой в виде конвертиков. Для того чтобы тесто не прилипло к рукам, бока можно смазать водой.

6. Смазать слойки взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 15 минут.

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