Сочные и ароматные стейки многие привыкли есть в ресторанах. У опытных шеф-поваров такое блюдо получается по-особому вкусным. Но если соблюдать следующую технологию – вы сможете сделать такое блюдо даже в домашних условиях.

Идеей приготовления идеальных стейков в духовке поделилась фудблогер Яна с ником ya.na.cooking в Instagram.

Способ приготовления стейков:

1. Натереть мясо солью, перцем и оливковым маслом.

2. Обжарить со всех сторон по две минуты на сухой сковороде.

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3. После этого переложить на пергамент.

4. Сверху выложить веточку розмарина и 1-2 зубчика чеснока.

5. Свернуть пергамент.

6. Поставить запекаться на 20-25 минут в зависимости от размера мяса при температуре 200 градусов.

7. Развернуть бумагу и поставить еще запекаться до румяной корочки.

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