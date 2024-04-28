Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

Для приготовления шашлыка чаще всего выбирают именно свинину. Но курица тоже подходят для такого блюда. Нужно просто правильно замариновать мясо, чтобы оно было сочным. Для этого отлично подходит мед.

Идея приготовления шашлыка в медовом маринаде опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena___diachenko) в Instagram. Мясо можно жарить и на дровах, и на углях.

Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • куриное филе – 800 г
  • соевый соус – 80 мл.
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  • мед – 3 ст.л.
  • оливковое масло – 60 мл.
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.
  • перец молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

1. Куриное филе порезать средними кусочками.

2. Смешать соевый соус с медом, растительным маслом, чесноком и перцем.

Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

3. Залить филе маринадом.

4. Перемешать и поставить в холодильник на 2 часа.

Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

5. За это время несколько раз перемешать.

6. Нанизать кусочки курицы на шампуры.

Как приготовить сочный шашлык из курицы: вкус мяса вас приятно удивит

7. Готовить на гриле или мангале примерно 12-15 минут, несколько раз перевернув.

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