Для приготовления шашлыка чаще всего выбирают именно свинину. Но курица тоже подходят для такого блюда. Нужно просто правильно замариновать мясо, чтобы оно было сочным. Для этого отлично подходит мед.

Идея приготовления шашлыка в медовом маринаде опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena___diachenko) в Instagram. Мясо можно жарить и на дровах, и на углях.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

соевый соус – 80 мл.

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мед – 3 ст.л.

оливковое масло – 60 мл.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

перец молотый – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать средними кусочками.

2. Смешать соевый соус с медом, растительным маслом, чесноком и перцем.

3. Залить филе маринадом.

4. Перемешать и поставить в холодильник на 2 часа.

5. За это время несколько раз перемешать.

6. Нанизать кусочки курицы на шампуры.

7. Готовить на гриле или мангале примерно 12-15 минут, несколько раз перевернув.

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