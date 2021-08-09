Как приготовить сочный шашлык из скумбрии с апельсином: рецепт
Если вы не любите мясо, но хотите приготовить вкусный и более легкий шашлык, лучше всего для этого подойдет рыба и овощи. Главное – выбрать безопасную рыбу, особенно сейчас – в летний период.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкуснейшего шашлыка из скумбрии, который станет прекрасным угощением.
Ингредиенты:
Филе скумбрии – 6 шт.
Лимон – 1 шт.
Лук – 2 шт.
Кориандр – 1 ч. л.
Тимьян – 5-7 веточек
Апельсин – 1 шт.
Соль, черный перец – щепотка
Способ приготовления:
Помойте и выпотрошите рыбу, обязательно удалите кости, чтобы было филе.
Посолите, поперчите, добавьте кориандр, тимьян, порежьте апельсин, лимон и все тщательно перемешайте, оставьте на 1-2 часа.
Лук порежьте кольцами и добавьте к рыбе.
По истечению времени из скумбрии сделайте рулетики, нанижите их на шампур и запекайте на огне 10-15 минут, постоянно переворачивая, чтобы рыба хорошо прожарилась.
Есть лучше всего такой шашлык горячим, с легкими соусами, запеченными и свежими овощами.
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