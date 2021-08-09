Как приготовить сочный шашлык из скумбрии с апельсином: рецепт

Если вы не любите мясо, но хотите приготовить вкусный и более легкий шашлык, лучше всего для этого подойдет рыба и овощи. Главное – выбрать безопасную рыбу, особенно сейчас – в летний период.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт вкуснейшего шашлыка из скумбрии, который станет прекрасным угощением.

Ингредиенты:

Филе скумбрии – 6 шт.

Лимон – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Кориандр – 1 ч. л.

Тимьян – 5-7 веточек

Апельсин – 1 шт.

Соль, черный перец – щепотка

Способ приготовления:

Помойте и выпотрошите рыбу, обязательно удалите кости, чтобы было филе. Посолите, поперчите, добавьте кориандр, тимьян, порежьте апельсин, лимон и все тщательно перемешайте, оставьте на 1-2 часа. Лук порежьте кольцами и добавьте к рыбе. По истечению времени из скумбрии сделайте рулетики, нанижите их на шампур и запекайте на огне 10-15 минут, постоянно переворачивая, чтобы рыба хорошо прожарилась.

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Есть лучше всего такой шашлык горячим, с легкими соусами, запеченными и свежими овощами.

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