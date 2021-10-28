Что приготовить к борщу вместо пампушек: простой рецепт соленых вафель

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,1 т.
Что приготовить к борщу вместо пампушек: простой рецепт соленых вафель

Традиционно вафли подают как сладкий десерт с кремом и фруктами. Но их тоже можно приготовить солеными. Такое блюдо будет идеально сочетаться с красным борщом. Прекрасная альтернатива хлебу и сдобным чесночным пышкам.

Приготовление вафель

Сытные и полезные соленые вафли к борщу от oksana_matvieieva. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

  • цельнозерновая мука – 200 г

  • гречневая мука – 50 г ( смолоть зеленую гречку в кофемолке если нет готового )

  • кокосовое масло – 50 г

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  • разрыхлитель – 15 г

  • соль – 0.3 ч.л

  • вода – 350 мл

  • молоко – 100 мл

  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешать сухие ингредиенты в миске.

  2. В другой посуде соединить воду, молоко, кокосовое масло. Вода и молоко должны быть теплыми, чтобы масло растопилось.

  3. Влить жидкие ингредиенты в сухие, постоянно помешивая венчиком до тех пор, пока не получится однородная масса как густая сметана.

  4. Печь в вафельнице по 8-10 мин.

Из похожего теста можно приготовить сладкие вафельные трубочки. Здесь вафельница не нужна. Идея от irisha_redko.Опубликовано на странице в Instagram.

Сладкие вафли

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • сахар – 75 г

  • соль – щепотка

  • ванилин – 5 г

  • молоко – 50 мл

  • сливочное масло – 50 мл

  • мука – 100 г

Для начинки:

  • вареная сгущенка – 250 г

  • грецкие орехи 80 г

Способ приготовления:

  1. К яйцам добавить сахар, соль и взбивать миксером 7 минут.

  2. Положить ванилин, сливочное масло, молоко, муку и перемешиваем.

  3. В разогретую сковороду выложить вафельную массу и равномерно распределить тонким слоем.

  4. Жарить с обеих сторон по 3 минуты.

  5. Горячие вафли сразу скрутить в трубочки.

  6. Орехи мелко нарезать и добавить к сгущенке.

  7. Положить массу в кондитерский мешок.

  8. Готовые трубочки наполнить начинкой.

  9. Сверху украсить орешками.

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