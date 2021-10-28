Что приготовить к борщу вместо пампушек: простой рецепт соленых вафель

Традиционно вафли подают как сладкий десерт с кремом и фруктами. Но их тоже можно приготовить солеными. Такое блюдо будет идеально сочетаться с красным борщом. Прекрасная альтернатива хлебу и сдобным чесночным пышкам.

Сытные и полезные соленые вафли к борщу от oksana_matvieieva. Опубликовано на странице Instagram.

⠀Ингредиенты:

цельнозерновая мука – 200 г

гречневая мука – 50 г ( смолоть зеленую гречку в кофемолке если нет готового )

кокосовое масло – 50 г

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разрыхлитель – 15 г

соль – 0.3 ч.л

вода – 350 мл

молоко – 100 мл

укроп – по вкусу

⠀ Способ приготовления:

Смешать сухие ингредиенты в миске. В другой посуде соединить воду, молоко, кокосовое масло. Вода и молоко должны быть теплыми, чтобы масло растопилось. Влить жидкие ингредиенты в сухие, постоянно помешивая венчиком до тех пор, пока не получится однородная масса как густая сметана. Печь в вафельнице по 8-10 мин.

Из похожего теста можно приготовить сладкие вафельные трубочки. Здесь вафельница не нужна. Идея от irisha_redko.Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт

сахар – 75 г

соль – щепотка

ванилин – 5 г

молоко – 50 мл

сливочное масло – 50 мл

мука – 100 г

Для начинки:

вареная сгущенка – 250 г

грецкие орехи 80 г

Способ приготовления:

К яйцам добавить сахар, соль и взбивать миксером 7 минут. Положить ванилин, сливочное масло, молоко, муку и перемешиваем. В разогретую сковороду выложить вафельную массу и равномерно распределить тонким слоем. Жарить с обеих сторон по 3 минуты. Горячие вафли сразу скрутить в трубочки. Орехи мелко нарезать и добавить к сгущенке. Положить массу в кондитерский мешок. Готовые трубочки наполнить начинкой. Сверху украсить орешками.

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