Что приготовить к борщу вместо пампушек: простой рецепт соленых вафель
Традиционно вафли подают как сладкий десерт с кремом и фруктами. Но их тоже можно приготовить солеными. Такое блюдо будет идеально сочетаться с красным борщом. Прекрасная альтернатива хлебу и сдобным чесночным пышкам.
Сытные и полезные соленые вафли к борщу от oksana_matvieieva. Опубликовано на странице Instagram.
⠀Ингредиенты:
цельнозерновая мука – 200 г
гречневая мука – 50 г ( смолоть зеленую гречку в кофемолке если нет готового )
кокосовое масло – 50 г
разрыхлитель – 15 г
соль – 0.3 ч.л
вода – 350 мл
молоко – 100 мл
укроп – по вкусу
⠀ Способ приготовления:
Смешать сухие ингредиенты в миске.
В другой посуде соединить воду, молоко, кокосовое масло. Вода и молоко должны быть теплыми, чтобы масло растопилось.
Влить жидкие ингредиенты в сухие, постоянно помешивая венчиком до тех пор, пока не получится однородная масса как густая сметана.
Печь в вафельнице по 8-10 мин.
Из похожего теста можно приготовить сладкие вафельные трубочки. Здесь вафельница не нужна. Идея от irisha_redko.Опубликовано на странице в Instagram.
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
сахар – 75 г
соль – щепотка
ванилин – 5 г
молоко – 50 мл
сливочное масло – 50 мл
мука – 100 г
Для начинки:
вареная сгущенка – 250 г
грецкие орехи 80 г
Способ приготовления:
К яйцам добавить сахар, соль и взбивать миксером 7 минут.
Положить ванилин, сливочное масло, молоко, муку и перемешиваем.
В разогретую сковороду выложить вафельную массу и равномерно распределить тонким слоем.
Жарить с обеих сторон по 3 минуты.
Горячие вафли сразу скрутить в трубочки.
Орехи мелко нарезать и добавить к сгущенке.
Положить массу в кондитерский мешок.
Готовые трубочки наполнить начинкой.
Сверху украсить орешками.
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