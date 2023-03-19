Если у вас есть готовые коржи из магазина для торта "Наполеон", но нет компонентов для сладкого крема, – можно сделать соленое блюдо. Для этого идеально подходят грибы и мясо. А для того, чтобы тесто хорошо пропиталось, перемазать его нужно популярным сырным салатом "Белочка".

Идея приготовления торта "Наполеон" с соленой начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Билоус (bilous_olha) в Instagram.

Ингредиенты:

коржи для торта "Наполеона" готовые

плавленый сыр – 4 шт.

чеснок – 3 зубчика (по вашему вкусу)

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яйца – 3 шт.

майонез

куриное бедро (мясо из него мягче)

грибы шампиньоны – 300-400 г

сардины в масле (можно другую рыбку)

лук

Способ приготовления:

1. Отвариваем яйца. Отвариваем курочку (можно варить с лавровым листочком, луковицей и с ароматным и черным перцами и немного соли). Грибы жарим с луком. Из рыбы вынимаем кости и измельчаем вилкой.

2. Из плавленых сырков, 2 отварных яиц (одно оставляем на украшение, но его тоже трем), чеснока и майонеза готовим всем известный салат "Белочка". Он должен быть не сухой, чтобы хорошо намазывался и чтобы коржи пропитались.

3. Теперь перемазываем корңи.

4. Первый корж смазываем "Белочкой" и сверху выкладываем курочку.

5. Второй корж: "Белочка" + грибы.

4. Третий корж: "Белочка" + рыба.

5. Четвертый корж: "Белочка" + натертое яйцо.

Рецепт салата "Белочка":

1. Плавленые сырки трем на терке, отваренные яйца тоже, выжимаем чеснок, добавляем майонез и перемешиваем. Должно быть не сухое, чтобы корңи пропитались.

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