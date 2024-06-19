Классический соус песто готовится из базилика. Но если вы не посадили в этом году такую зелень – петрушка точно найдется. Так будет даже бюджетнее. Соус будет идеально дополнять пасту, суп или же можно просто есть как намазку.

Идея приготовления соуса песто из петрушки опубликована на странице фудблогера Дарии с ником treskablog в Instagram. Хранить лучше всего в стеклянной емкости.

Способ приготовления соуса песто из петрушки:

1. Положить в блендер 100 г выдержанного сыра.

2. Туда положить зубчик чеснока.

3. Добавить 100 г грецких орехов (грецкие нужно смешать с другими орехами, например с кешью, иначе песто будет горчить).

4. Добавить щепотку соли.

5. Все сбить погружным блендером в крошку.

6. Добавить в крошку 100 г зелени. Это может быть базилик, петрушка, мята, кинза, укроп, руккола, шпинат.

7. Добавить туда же столовую ложку лимонного сока.

8. Снова взбить блендером.

9. Влить 150 мл. оливкового масла первого отжима

10. Еще раз все хорошо сбить.

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