Как приготовить спагетти с цуккини: 3 идеи и рецепт

Мы любим спагетти, и едим их с тысячей разных приправ. Однако, попробовав с кабачками, вы не сможете забыть их нежный и легкий вкус. Простая основа из двух ингредиентов может создать незабываемые и простые в приготовлении блюда.

Прежде чем изложить подробный рецепт одного из них, lacucinaitaliana.it

предлагает несколько оригинальных идей различных вкусовых сочетаний кабачков.

Цуккини и кабачки прекрасно сочетаются со спагетти Getty

С соусом песто

Песто и кабачки - это идеально сбалансированное сочетание. Чтобы блюдо было идеальным, нарежьте тонкими полосками кабачки и обжарьте их на сковороде с маслом и солью до готовности. Если вы любите легкие ароматы, можете приготовить кабачки на пару. Как только кабачки будут готовы, сварите спагетти, процедите и приправьте соусом песто, добавляя кабачки в конце. Этот рецепт идеально подходит для лета, потому что блюдо можно подавать чуть теплым!

С креветками

Креветки и кабачки - отличная классика комбинаций, которые мы хотели бы предложить также в версии для спагетти. Поскольку время приготовления кабачков превышает время приготовления креветок, мы рекомендуем начинать готовить на сковороде с маслом, зубчиком чеснока и кабачками. Мы добавим креветок за минуту до того, как выключить огонь. После смешивания вы получите креветки и обжаренные кабачки.

С жареными цуккини

Спагетти и кабачки - да, но жареные! Это ответ самым прожорливым гурманам, которые не смогут устоять перед хрустом тонких и жареных нарезанных цуккини, посоленных и оставленных на покое с несколькими листьями свежей мяты, которые будут добавлены в классические спагетти с чесноком, маслом и перцем чили. Блюдо, полное характера и очень простое в приготовлении, без которого, поверьте, вы больше не сможете.

Паста с цуккини

Рецепт

Паста с цуккини https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/pasta-e-zucchine-2/

Ингредиенты

300 г спагетти

200 г кабачков

60 г лука

4 желтка

тертый сыр пармезан

оливковое масло первого отжима

соль

Приготовление

Обжарьте нарезанный лук и нарезанные кабачки в оливковом масле. Желтки взбейте в миске со щепоткой соли и 2 столовыми ложками пармезана. Сварите спагетти аль денте, откиньте на дуршлаг, перенесите их в миску с желтками, добавьте обжаренный цуккини, перемешайте и подавайте.

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