Как вкусно приготовить спаржу: 3 рецепта от Джейми Оливера

Май – не только начало настоящей весны, но и сезон спаржи, продукта, который очень полезен для здоровья. В нем много витаминов – A, C, E, K и B6, а также минералов – фолат, железо, медь, кальций, белок и клетчатка. Если правильно выбрать и приготовить спаржу – вы получите очень ценный, диетический продукт.

Джейми Оливер предложил 3 варианта приготовления аспарагуса так, чтоб он был очень вкусным и полезным. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Кулинар отметил, что при выборе спаржи нужно обратить внимание на цвет, свежесть, упругость.

Оливер добавил, что существует несколько видов аспарагуса – зеленый, белый и фиолетовый. Для приготовления лучше всего подойдет – именно зеленая спаржа.

Свежая спаржа. Источник: pixabay.com

Отварная спаржа

Спаржа отварная с креветками. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

спаржа – пучок

соль – щепотка

сливочное масло – 20-30 г

холодная вода – 1 л

Способ приготовления:

Спаржу нужно очистить, отрезать низ, там где слишком твердая часть (ее можно использовать для супа). Отправить на 1, 5 минуты в кипящую, сильно подсоленную воду, после этого отбросить в ледяную воду на 2 минуты, таким образом спаржа не потеряет свою нежность. После этого отправить ее на сковороду со сливочным маслом и обжаривать около 2 минут, по желанию – можете добавить лимон.

Соус с кервелем

Вам понадобится пучок кервеля – пряно-ароматическое растение, мелко нарежьте его и отправьте в банку, туда же добавьте 1 ст. л. винного уксуса и 1 ч. л. горчицы, соль и перец, а также 3-4 ст. л. оливкового масла. Все хорошо перемешайте.

Сухая спаржа на гриле с пикантным вкусом

Сухая спаржа на гриле. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

зеленая спаржа – пучок

соль – щепотка

Способ приготовления:

Сухую спаржу выкладываем на разогретый гриль, ничем не смазываем ни поверхность, ни спаржу. Накрываем крышкой и оставляем на 3-5 минут, чтобы спаржа подрумянилась, но не сильно поджарилась. Таким образом она будет иметь пикантный вкус.

Соус классический

Смешать 1-2 ст. л. оливкового масла с перцем и солью.

Белая спаржа на пару

Белая спаржа. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

белая спаржа – пучок

лимон – половина

сливочное масло – 30 г

мята – 10 г

черный перец – щепотка

Способ приготовления:

Чистим белую спаржу, грубой частью ставим в кипящую воду, выключаем огонь. Накрываем верхушки аспарагуса крышкой на 5 минут, чтобы все хорошо пропарилось.

Ароматизированный соус:

В ступке хорошо размять измельченную мяту с черным перцем и солью, добавить сок половины лимона, все хорошо перемешать. Готовую мятную смесь смешать с растопленным на паровой бане сливочным маслом, соус готов.

Своими рецептами приготовления сезонной спаржи поделились – народный депутат Украины Ирина Геращенко и украинская продюсер Елена Мозговая на своих страницах в Facebook.

Каждая из них отметила, что наслаждается сейчас прекрасным сезоном аспарагуса.

Геращенко поделилась своим рецептом приготоления спаржи. Источник: скрин

Стоит отметить, что спаржу можно есть, как самостоятельное блюдо, так и как гарнир к рыбе, мясу и даже овощам.

Елена Мозговая поделилась своим рецептом приготовления спаржи. Источник: скрин

Важно, что в стеблях спаржи 22% рекомендуемой дневной дозы фолиевой кислоты, которая важна для женщин, которые планируют забеременеть, поскольку она может защитить организм от дефекта нервной трубки. Добавки фолиевой кислоты снижают риск преждевременных родов на 50%, если принимать их, по крайней мере, за год до зачатия.

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