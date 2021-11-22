Как приготовить плавленый сыр дома: с грибами и зеленью
Найти качественный плавленый сыр в магазинах – это еще та задача со звездочкой. Впрочем, такой продукт является отличным дополнением ко многим блюдам и отказываться от него совсем не хочется. В таком случае приготовить плавленый сыр дома не создает никаких проблем.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить плавленый сыр в домашних условиях.
Фудблогер lyudmila_gots поделилась классическим рецептом плавленого сыра. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Кисломолочный творог – 500 г
Масло сливочное – 60 г
Соль – 0,5 ч. л.
Сода – 0,5 ч. л.
Яйцо – 1 шт
Зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Для начала нужно взбить творог блендером.
2. Добавить яйцо, соль и соду и поставить на огонь. Варить на слабом огне, постоянно помешивая.
3. Как только творог расплавится, добавить масло и довести до кипения. при этом постоянно помешивая. На этом этапе можно добавить зелень по желанию.
4. Как только масса закипит – снять с огня, дать немного остыть и разлить в контейнеры. Поставить в холодильник до полного загустения.
Для тех, кто любит грибы или хочет немного разнообразить блюдо – фудблогер elendan30 поделилась рецептом плавленого сыра с белыми грибами. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Кисломолочный сыр – 500 г
Яйца – 1 шт
Сода – 12 ч. л.
Соль – 1\2 ч. л.
Сливочное масло – 50 г сливки 1 ст. л.
Белые грибы
Способ приготовления:
1. Замочить белые грибы в молоке и поджарить.
2. Сыр поставить на водяную баню.
3. Добавить к нему масло\сливки, соль и соду. Взбить блендером.
4. Добавить яйцо, грибы и специи.
5. Довести до кипения, после чего охладить, разлить в контейнеры и поставить в холодильник до полного загустения.
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