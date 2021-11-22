Как приготовить плавленый сыр дома: с грибами и зеленью

Найти качественный плавленый сыр в магазинах – это еще та задача со звездочкой. Впрочем, такой продукт является отличным дополнением ко многим блюдам и отказываться от него совсем не хочется. В таком случае приготовить плавленый сыр дома не создает никаких проблем.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, расскажет, как приготовить плавленый сыр в домашних условиях.

Фудблогер lyudmila_gots поделилась классическим рецептом плавленого сыра. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 500 г

Масло сливочное – 60 г

Соль – 0,5 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Яйцо – 1 шт

Зелень – по желанию

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно взбить творог блендером.

2. Добавить яйцо, соль и соду и поставить на огонь. Варить на слабом огне, постоянно помешивая.

3. Как только творог расплавится, добавить масло и довести до кипения. при этом постоянно помешивая. На этом этапе можно добавить зелень по желанию.

4. Как только масса закипит – снять с огня, дать немного остыть и разлить в контейнеры. Поставить в холодильник до полного загустения.

Для тех, кто любит грибы или хочет немного разнообразить блюдо – фудблогер elendan30 поделилась рецептом плавленого сыра с белыми грибами. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Кисломолочный сыр – 500 г

Яйца – 1 шт

Сода – 12 ч. л.

Соль – 1\2 ч. л.

Сливочное масло – 50 г сливки 1 ст. л.

Белые грибы

Способ приготовления:

1. Замочить белые грибы в молоке и поджарить.

2. Сыр поставить на водяную баню.

3. Добавить к нему масло\сливки, соль и соду. Взбить блендером.

4. Добавить яйцо, грибы и специи.

5. Довести до кипения, после чего охладить, разлить в контейнеры и поставить в холодильник до полного загустения.

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