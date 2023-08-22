Для того, чтобы сырники держали форму, в массу для жарки традиционно добавляют яйца. Но если такого продукта нет на кухне или по определенным причинам вам его нельзя употреблять – воспользуйтесь следующей технологией. Изделия отлично держат форму и не разваливаются на сковороде.

Идея приготовления рыхлых сырников без яиц опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu ) в Instagram. В блюде немного калорий, ведь мука добавляется в минимальном количестве.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 180 г.

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щепотка соли

сахар – 1-2 ч.л.

мука пшеничная – 1 ст.л.

мука для панировки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Добавляем в сыр соль, сахар и муку.

2. Хорошо размешиваем. Масса не должна липнуть в руки.

3. Чтобы сырники были одинакового размера, из полученного теста делаем толстую колбаску и разрезаем на одинаковые шайбы.

4. Каждую шайбу немного обваливаем в муке, подравниваем.

5. В сковороду добавляем растительное масло.

6. Хорошо нагреваем и выкладываем сырники.

7. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь и не трогаем сырники, пока их нижняя часть не подрумянится.

8. Затем переворачиваем и снова жарим под крышкой до готовности.

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