Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

Для того, чтобы сырники держали форму, в массу для жарки традиционно добавляют яйца. Но если такого продукта нет на кухне или по определенным причинам вам его нельзя употреблять – воспользуйтесь следующей технологией. Изделия отлично держат форму и не разваливаются на сковороде.

Идея приготовления рыхлых сырников без яиц опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu ) в Instagram. В блюде немного калорий, ведь мука добавляется в минимальном количестве.

Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 180 г.
Видео дня
  • щепотка соли
  • сахар – 1-2 ч.л.
  • мука пшеничная – 1 ст.л.
  • мука для панировки
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

1. Добавляем в сыр соль, сахар и муку.

2. Хорошо размешиваем. Масса не должна липнуть в руки.

Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

3. Чтобы сырники были одинакового размера, из полученного теста делаем толстую колбаску и разрезаем на одинаковые шайбы.

Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

4. Каждую шайбу немного обваливаем в муке, подравниваем.

5. В сковороду добавляем растительное масло.

Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

6. Хорошо нагреваем и выкладываем сырники.

7. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь и не трогаем сырники, пока их нижняя часть не подрумянится.

Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму

8. Затем переворачиваем и снова жарим под крышкой до готовности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты