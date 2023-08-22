Как приготовить сырники без яиц: не разваливаются и держат форму
Для того, чтобы сырники держали форму, в массу для жарки традиционно добавляют яйца. Но если такого продукта нет на кухне или по определенным причинам вам его нельзя употреблять – воспользуйтесь следующей технологией. Изделия отлично держат форму и не разваливаются на сковороде.
Идея приготовления рыхлых сырников без яиц опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu ) в Instagram. В блюде немного калорий, ведь мука добавляется в минимальном количестве.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный – 180 г.
- щепотка соли
- сахар – 1-2 ч.л.
- мука пшеничная – 1 ст.л.
- мука для панировки
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Добавляем в сыр соль, сахар и муку.
2. Хорошо размешиваем. Масса не должна липнуть в руки.
3. Чтобы сырники были одинакового размера, из полученного теста делаем толстую колбаску и разрезаем на одинаковые шайбы.
4. Каждую шайбу немного обваливаем в муке, подравниваем.
5. В сковороду добавляем растительное масло.
6. Хорошо нагреваем и выкладываем сырники.
7. Накрываем сковороду крышкой, убавляем огонь и не трогаем сырники, пока их нижняя часть не подрумянится.
8. Затем переворачиваем и снова жарим под крышкой до готовности.
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