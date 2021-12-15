Как необычно приготовить сырники: рецепт с манной крупой и соусом

Что может быть лучше сырников? Наверное, только сырники в соусе. Это не просто идеальный завтрак, но и настоящая еда богов, приготовление которой не занимает много времени и не требует множество ингредиентов. Всё гениальное – просто.

Рецептом сырников в соусе поделилась фудблогер Кристина Команюк . Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Творог 5% – 400 г

Яйца – 1 шт

Манка – 30 г

Мука рисовая – 80 г

Подсластитель

Для соуса:

Сметана 15% – 300 г

Яйца – 1 шт

Подсластитель

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Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для сырников соединить и поставить в холодильник на 15 минут.

2. Сформировать сырники и поджарить с обеих сторон.

3. Ингредиенты для соуса смешать и вылить в форму для запекания.

4. Выложить сырники. Выпекать при температуре 160 градусов 15-20 минут.

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