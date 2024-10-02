Пирог с капустой – очень простое и сытное блюдо, для которого нужно приготовить обычное заливное тесто. Оно не требует длительного вымешивания, поэтому вы очень быстро справитесь. Овощная начинка, кроме того, что бюджетная, еще очень сочная.

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Идея приготовления сытного пирога из капусты на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Выпекается максимум час.

Ингредиенты для начинки:

капуста – 1/4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1 ст.л.

вода, соль, перец, специи

Ингредиенты для теста:

яйца – 3 шт.

соль – 1/2 ч.л

сметана – 250г

мука – 180г

разрыхлитель – 1ч.л.

Способ приготовления начинки:

1. Лук нарезать, морковь натереть на терку. Поджарить на сковороде. Масло добавлять минимальное количество.

2. Добавить нарезанную капусту, соль, перец, специи, томатную пасту, немного воды.

3. Перемешать, накрыть крышкой и тушить все до готовности.

4. Воду добавить при необходимости, не всю сразу, а маленькими порциями во время приготовления, чтобы капуста получилась сочная, но не водянистая.

5. Если капуста пустила много сока, воду можно и не добавлять. Нужно ориентироваться по капусте – она бывает разная.

6. Для теста к яйцам добавить соль, сметану, муку, разрыхлитель.

7. Взбить все венчиком до однородной консистенции теста.

8. Выложить половину теста в форму, далее начинку, вторую половину теста.

9. По желанию присыпать сверху кунжутом.

10. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно час. Пирог должен хорошо подрумяниться.

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