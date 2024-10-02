Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
585
Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

Пирог с капустой – очень простое и сытное блюдо, для которого нужно приготовить обычное заливное тесто. Оно не требует длительного вымешивания, поэтому вы очень быстро справитесь. Овощная начинка, кроме того, что бюджетная, еще очень сочная.

Видео дня

Идея приготовления сытного пирога из капусты на обед опубликована на странице фудблогера Анны с ником fil.anna в Instagram. Выпекается максимум час.

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

Ингредиенты для начинки:

  • капуста – 1/4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • вода, соль, перец, специи

Ингредиенты для теста:

  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1/2 ч.л
  • сметана – 250г
  • мука – 180г
  • разрыхлитель – 1ч.л.

Способ приготовления начинки:

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

1. Лук нарезать, морковь натереть на терку. Поджарить на сковороде. Масло добавлять минимальное количество.

2. Добавить нарезанную капусту, соль, перец, специи, томатную пасту, немного воды.

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

3. Перемешать, накрыть крышкой и тушить все до готовности.

4. Воду добавить при необходимости, не всю сразу, а маленькими порциями во время приготовления, чтобы капуста получилась сочная, но не водянистая.

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

5. Если капуста пустила много сока, воду можно и не добавлять. Нужно ориентироваться по капусте – она бывает разная.

6. Для теста к яйцам добавить соль, сметану, муку, разрыхлитель.

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

7. Взбить все венчиком до однородной консистенции теста.

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

8. Выложить половину теста в форму, далее начинку, вторую половину теста.

Как приготовить сытный заливной пирог с капустой: вкусное домашнее блюдо для обеда

9. По желанию присыпать сверху кунжутом.

10. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно час. Пирог должен хорошо подрумяниться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты