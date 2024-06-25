Как приготовить сытный завтрак за 15 минут: понадобится лаваш
Для того, чтобы приготовить сытный завтрак, можно использовать лаваш. Блюдо получится сбалансированным, если добавить свежие овощи, зелень, а также много сыра. Все это нужно просто запечь в духовке.
Идея приготовления завтрака в лаваше за 15 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка.
Ингредиенты:
- тортилья/лаваш
- яйца – 2-3 шт.
- сыр
- томаты черри
- зелень
- спаржа
- томаты
- соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Тортилью отправить в форму для запекания.
2. В нее разбить яйца.
3. Натереть сыр.
4. Выложить кусочки бекона.
5. Выложить разрезанные помидоры.
6. Добавить зелень и спаржу.
7. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Готовить в режиме верх-низ без конвекции, последние 5 минут с режимом верх-низ+конвекция.
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