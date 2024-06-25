Для того, чтобы приготовить сытный завтрак, можно использовать лаваш. Блюдо получится сбалансированным, если добавить свежие овощи, зелень, а также много сыра. Все это нужно просто запечь в духовке.

Идея приготовления завтрака в лаваше за 15 минут опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Сверху будет аппетитная хрустящая корочка.

Ингредиенты:

тортилья/лаваш

яйца – 2-3 шт.

сыр

томаты черри

зелень

спаржа

томаты

соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Тортилью отправить в форму для запекания.

2. В нее разбить яйца.

3. Натереть сыр.

4. Выложить кусочки бекона.

5. Выложить разрезанные помидоры.

6. Добавить зелень и спаржу.

7. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Готовить в режиме верх-низ без конвекции, последние 5 минут с режимом верх-низ+конвекция.

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