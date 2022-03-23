Как приготовить тертый пирог с яблоками: рецепт без яиц, молока и масла
Тертый пирог – это очень вкусная, простая и быстрая выпечка из песочного теста. Десерт можно приготовить без яиц и любой другой молочной продукции. А для начинки использовать варенье, джем, фрукты или ягоды.
Рецептом тертого пирога с яблоками без яиц, молока и сливочного масла поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
вода – 160 мл
растительное масло – 120 мл
сахар – 180 г
ванильный сахар – 10 г
мука – 500 г
соль
Для начинки:
яблоки – 3-4 шт.
сахар – 2-3 ст. л.
сок из 1/2 лимона
Способ приготовления:
1. В воду добавить растительное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать.
2. Постепенно добавить муку и замесить тесто.
3. Разделить тесто на 2 неровные части. 1/3 части положить в морозильную камеру, остальную часть – в холодильник на 20 минут.
4. Для начинки нужно натереть яблоки на терке и протушить с лимонным соком и сахаром до мягкости.
5. Большую часть теста выложить в форму, формируя бортики.
6. Выложить начинку.
7. Оставшееся тесто натереть на терке и выложить сверху.
8. Выпекать при температуре 180 С 40 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: