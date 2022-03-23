Как приготовить тертый пирог с яблоками: рецепт без яиц, молока и масла

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт тертого пирога с яблоками без яиц и масла

Тертый пирог – это очень вкусная, простая и быстрая выпечка из песочного теста. Десерт можно приготовить без яиц и любой другой молочной продукции. А для начинки использовать варенье, джем, фрукты или ягоды.

Рецептом тертого пирога с яблоками без яиц, молока и сливочного масла поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Рецепт тертого пирога с яблоками

Ингредиенты:

  • вода – 160 мл

  • растительное масло – 120 мл

  • сахар – 180 г

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  • ванильный сахар – 10 г

  • мука – 500 г

  • соль

Яблоки для начинки

Для начинки:

  • яблоки – 3-4 шт.

  • сахар – 2-3 ст. л.

  • сок из 1/2 лимона

Способ приготовления:

1. В воду добавить растительное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать.

2. Постепенно добавить муку и замесить тесто.

Приготовление песочного теста

3. Разделить тесто на 2 неровные части. 1/3 части положить в морозильную камеру, остальную часть – в холодильник на 20 минут.

4. Для начинки нужно натереть яблоки на терке и протушить с лимонным соком и сахаром до мягкости.

Яблочная начинка

5. Большую часть теста выложить в форму, формируя бортики.

6. Выложить начинку.

Постный тертый пирог с яблоками

7. Оставшееся тесто натереть на терке и выложить сверху.

8. Выпекать при температуре 180 С 40 минут.

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