Тертый пирог – это очень вкусная, простая и быстрая выпечка из песочного теста. Десерт можно приготовить без яиц и любой другой молочной продукции. А для начинки использовать варенье, джем, фрукты или ягоды.

Рецептом тертого пирога с яблоками без яиц, молока и сливочного масла поделилась фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 160 мл

растительное масло – 120 мл

сахар – 180 г

Видео дня

ванильный сахар – 10 г

мука – 500 г

соль

Для начинки:

яблоки – 3-4 шт.

сахар – 2-3 ст. л.

сок из 1/2 лимона

Способ приготовления:

1. В воду добавить растительное масло, сахар, соль и ванильный сахар. Перемешать.

2. Постепенно добавить муку и замесить тесто.

3. Разделить тесто на 2 неровные части. 1/3 части положить в морозильную камеру, остальную часть – в холодильник на 20 минут.

4. Для начинки нужно натереть яблоки на терке и протушить с лимонным соком и сахаром до мягкости.

5. Большую часть теста выложить в форму, формируя бортики.

6. Выложить начинку.

7. Оставшееся тесто натереть на терке и выложить сверху.

8. Выпекать при температуре 180 С 40 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: