Как приготовить тирамису без сливок и яиц: отличный вариант десерта, когда нет света
Тирамису без сливок и яиц – это идеальный вариант десерта во время постоянных отключений электроэнергии, ведь для его приготовления не нужно использовать продукты, требующие термической обработки.
Как приготовить тирамису когда нет электроэнергии, в Instagram рассказала фудблогер с ником alionakarpiuk. В результате вы получите десерт, который будет ничем не хуже оригинального.
Ингредиенты
- Маскарпоне
- Кофе
- Сахар
- Печенье савоярди
- Кокосовый топинг или сгущенка
- Какао
Способ приготовления
1. Завариваем кофе с сахаром.
2. Вымачиваем в кофе печенье савоярди и выкладываем в форму, в которой будет подаваться десерт.
3. Маскарпоне выкладываем в глубокую емкость и добавляем кокосовый топпинг или сгущенку. Тщательно перемешиваем.
4. Покрываем печенье полученной смесью.
5. Сверху выкладываем еще один шах печенья, смоченного в кофе и снова слой творожной смеси.
6. Посыпаем десерт какао и отправляем в холодильник минимум на час для пропитки.
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