Тирамису без сливок и яиц – это идеальный вариант десерта во время постоянных отключений электроэнергии, ведь для его приготовления не нужно использовать продукты, требующие термической обработки.

Видео дня

Как приготовить тирамису когда нет электроэнергии, в Instagram рассказала фудблогер с ником alionakarpiuk. В результате вы получите десерт, который будет ничем не хуже оригинального.

Ингредиенты

Маскарпоне

Кофе

Сахар

Печенье савоярди

Кокосовый топинг или сгущенка

Какао

Способ приготовления

1. Завариваем кофе с сахаром.

2. Вымачиваем в кофе печенье савоярди и выкладываем в форму, в которой будет подаваться десерт.

3. Маскарпоне выкладываем в глубокую емкость и добавляем кокосовый топпинг или сгущенку. Тщательно перемешиваем.

4. Покрываем печенье полученной смесью.

5. Сверху выкладываем еще один шах печенья, смоченного в кофе и снова слой творожной смеси.

6. Посыпаем десерт какао и отправляем в холодильник минимум на час для пропитки.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты тирамису: