Если вы запаслись сухим молоком, а теперь не знаете, что с ним сделать – приготовьте блины. Они получатся не менее вкусными, чем из обычного молока. Главное – хорошо размешать сыпучую массу, чтобы не было комочков.

Идеей приготовления блинов из сухого молока опубликована на странице фудблогера Анны с ником puntus_anna_tort в Instagram. Вода обязательно должна быть теплой.

Ингредиенты:

50 г сухого молока

160 г пшеничной муки

1 куриное яйцо

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400 мл теплой воды (30-40°)

1 ст.л сахара

щепотка соли

1 ч.л разрыхлителя (без горки)

1 ст.л. растительного масла

по желанию ваниль

Способ приготовления:

1. Сначала нужно хорошо смешать сухие ингредиенты. Ведь нам нужно, чтобы сухое молоко размешалось и не было комочков.

2. Добавить постепенно теплую воду. Комочки гораздо легче размешать, когда тесто густое.

3. Размешать венчиком или миксером до однородности.

4. Добавить яйцо, размешать.

5. Оставить минут на 10 и снова размешать. Иногда сухому молоку нужно немного времени, чтобы лучше разойтись.

6. Добавить растительное масло, оставить еще минут на 10.

7. За это время разогреть сковороду (можно несколько).

8. Смазать сковороду кусочком сала.

9. К блинам можно добавить любую начинку.

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