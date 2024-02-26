Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

Если вы запаслись сухим молоком, а теперь не знаете, что с ним сделать – приготовьте блины. Они получатся не менее вкусными, чем из обычного молока. Главное – хорошо размешать сыпучую массу, чтобы не было комочков.

Идеей приготовления блинов из сухого молока опубликована на странице фудблогера Анны с ником puntus_anna_tort в Instagram. Вода обязательно должна быть теплой.

Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

Ингредиенты:

  • 50 г сухого молока
  • 160 г пшеничной муки
  • 1 куриное яйцо
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  • 400 мл теплой воды (30-40°)
  • 1 ст.л сахара
  • щепотка соли
  • 1 ч.л разрыхлителя (без горки)
  • 1 ст.л. растительного масла
  • по желанию ваниль

Способ приготовления:

Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

1. Сначала нужно хорошо смешать сухие ингредиенты. Ведь нам нужно, чтобы сухое молоко размешалось и не было комочков.

2. Добавить постепенно теплую воду. Комочки гораздо легче размешать, когда тесто густое.

3. Размешать венчиком или миксером до однородности.

Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

4. Добавить яйцо, размешать.

5. Оставить минут на 10 и снова размешать. Иногда сухому молоку нужно немного времени, чтобы лучше разойтись.

Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

6. Добавить растительное масло, оставить еще минут на 10.

7. За это время разогреть сковороду (можно несколько).

Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

8. Смазать сковороду кусочком сала.

9. К блинам можно добавить любую начинку.

Как приготовить тонкие блины из сухого молока: не хуже, чем из обыкновенного

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